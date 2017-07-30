توزیع عادلانه شغل بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

بە گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی محسن منتشلو در دومین میزگرد آسیب های اجتماعی با حضور بانوان فرهیخته استان کردستان که شامگاه شنبه و در سالن کوثر مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی از بیکاری جوانان نشات می گیرد و اگر کسانی کە چند شغل دارند فقط بە یک کار و شغل بسندە کنند دیگران هم شغل خواهند داشت و آسیب های اجتماعی این معضل بزرگ کمرنگ تر می شود.
حجت الاسلام منتشلو با اشارە بە اینکە زنان نیمی از جامعە هستند افزود: زنان امروزه با حضور در عرصههای مختلف نشان دادهاند که توانایی فعالیت در همه عرصههای فرهنگی و اجتماعی را دارند و حضور آنها در مراکز دانشگاهی برای تحصیل بیانگر جایگاه و منزلت آنان است.
وی گفت: تحصیلات و افزایش سطح سواد بانوان باید به تربیت درست فرزندان منجر شود تا بتوانند افراد مفیدی به جامعه تحویل دهند.
وی زن و مرد را مکمل یکدیگر خواند و بیان کرد: زن و مرد باید عیبهای همدیگر را بپوشانند و زمینه موفقیت همدیگر را فراهم کنند تا بتوانند در کنار هم به موفقیت برسند.
همچنین رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان کردستان نیز در این میزگرد با اشاره به انگیزه بسیاری از بانوان برای ادامه تحصیل و اشتغال گفت: زنان باید بدانند که هر شغلی در شان آنها نیست و تن به انجام هرکاری ندهند.
فاطمه سهرابی بیان کرد: در صورتی زنان باید به عرصههای کاری ورود پیدا کنند که شرایط مناسبی برای حضور زنان داشته باشد.
وی یادآور شد: زنان در صورتیکه قدر خودشان را بدانند شان و جایگاهشان در جامعه حفظ خواهد شد.
گفتنی است، دومین میزگرد آسیبهای اجتماعی با موضوع کار و تحصیل بانوان به همت اداره تبلیغات اسلامی سنندج برگزار شد و موضوع میزگرد نخست نیز حجاب و عفاف بانوان بود.
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