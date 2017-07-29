به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله ماندگاری بیان داشت: فردا ۲۷۰ نفر با یک پرواز به سرزمین وحی اعزام می‌شوند. امسال هزار و ۶۱۹ نفر با ۱۱ کاروان و ۶ پرواز در روزهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مرداد به مناسک حج ابراهیمی مشرف خواهند شد.

مدیرحج و زیارت استان افزود: ۸۰۲ نفر از زائران مرد و ۸۱۷ نفر زن هستند. جوانترین زائر هرمزگانی ۱۳ سال و مسن‌ترین آن‌ها ۹۸ سال دارند.

وی با اشاره به مدت سفر ۳۶ تا ۳۷ روز زائران افزود: زائران پس از اقامت ۵ روزه در مدینه، ۳۲ روز در مکه حضور خواهند داشت و ۱۵ و ۱۶ شهریور به میهن اسلامی بازمی گردنند.

همچنین محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان هم با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: چمدان ها و بار زائرین اولین کاروان حجاج هرمزگانی صبح امروز جهت بازرسی توسط نیروی های پلیس فرودگاه و تحویل به شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی وارد ترمینال خارجی ( ترمینال یک ) فرودگاه بین االمللی بندرعباس شده است

محمود امانی بنی که برای بازدید از روند بازرسی و چک چمران های زائران در ترمینال یک فرودگاه بین المللی بندرعباس حضورداشت گفت : کاروان اعزامی فردا اولین حاجیان ایرانی هستند که وارد سرزمین وحی خواهند شد ، برنامه پرواز به مقصد مدینه ساعت ۸ صبح اعلام شده است و زائرین قبل از مراجعت به ترمینال یک در مسجد صاحب الزمان(عج) فرودگاه بندرعباس اسکان خواهند داشت و پس از آن بصورت متناوت جهت چک وبازرسی به ترمینال خارجی اعزام می شوند .

وی افزود هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما) وظیفه اعزام حاجیان به سرزمین وحی را در قالب ۱۱ کاروان و با ۶ سورتی پرواز به عهده خواهد داشت .

امانی بنی خاطرنشان کرد تجهیزات وتسهیلات خاصی برای خروج و بازگشت حاجیان لازم است که تمهیدات خاصی برای این مهم اندیشیده شده که به یاری خدا این تسهیلات در اختیار زائران بیت الله الحرام قرار خواهد گرفت، وی افزود: خوشبختانه با هماهنگی همه جانبه ارگانهای مرتبط، مشکلی درخروج و ورود پروازها وجود نخواهد داشت .