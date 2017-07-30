خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: به طور میانگین روزانه سه پرواز از فرودگاه اردبیل انجام می‌شود که از هر سه به صورت متوسط یک یا دو پرواز با تأخیر یا لغو مسافران را در سالن انتظار سرگردان می‌سازد.

مشکلات فرودگاه اردبیل بارها از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های استان انعکاس یافته اما با وجود تجهیز و توسعه این فرودگاه تأخیر پروازها همچنان ادامه دارد.

آنچه قابل‌توجه است، نظرات مدیریت فرودگاه است که در گفتگو با خبرنگار مهر تأخیر پروازهای فرودگاه اردبیل را عادی توصیف کرد و گفت: عواملی از جمله آب و هوا، عملیات شرکت‌های هواپیمایی و مبدأ و مقصد می‌تواند به تأخیر پرواز منجر شود.

سید فخرالدین هاشمی تصریح کرد: امسال مشکل حادی در پروازها نداشتیم و کافی است مسافران نگاهی به پروازهای فرودگاه‌های دیگر بیندازند تا مشاهده شود که در فرودگاه‌های بزرگ نیز تأخیر و لغو پرواز را شاهد هستیم.

این اظهارات در حالی طرح می‌شود که به نظر می‌رسد با وعده‌های مسئولان طی سال‌های اخیر دو مشکل آب و هوا و عملیات شرکت‌های هواپیمایی می‌بایست تاکنون تعدیل می‌شد.

فرودگاه اردبیل در مه گیرترین نقطه شهر

گفته می‌شود فرودگاه اردبیل زمانی به پیشنهاد یکی از مسئولان وقت در مه گیرترین منطقه اردبیل احداث شده است. معضلی که به باتلاق پروازهای این فرودگاه تبدیل شده و با وجود توسعه فرودگاه همچنان مه گیر بودن منطقه یکی از دلایل عمده تأخیر و لغو پروازها محسوب می‌شود.

هر چند در آن مقطع زمانی مخالفت‌ها با مکان‌یابی فرودگاه مخالفت با توسعه قلمداد شد اما در مجموع قرار بود با توسعه امکانات فرودگاه هر بادی و هر مه ای نتواند مسیر پروازهای فرودگاه مرکز یک استان را تغییر دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در خصوص تجهیزات هواشناسی فرودگاه اردبیل گفت: سامانه کت دو در فرودگاه اردبیل در حال ارائه خدمات است.

علی دولتی مهر تصریح کرد: این سامانه می‌تواند در شرایط بد جوی به خلبان و فرودگاه کمک کرده و از طریق آن انجام پروازها بدون تأخیر تسهیل شود.

از سویی مدیرکل فرودگاه‌های استان چندی پیش به فعال بودن سیستم هوشمند فرود هواپیما در این فرودگاه اشاره کرده بود.

هاشمی در این خصوص گفت: فرودگاه اردبیل یکی از مجهزترین فرودگاه‌های کشور است و سیستم هوشمند فرود هواپیما نیز می‌تواند به ارتقا نشست و برخواست هواپیما و کاهش تأخیر منجر شود.

توسعه فرودگاهی که زیان ده است

این تجهیزات که با صرف هزینه‌های میلیاردی در فرودگاه اردبیل اجرا شده هنوز نتوانسته مانع از تأخیر یا لغو پروازها شود.

توسعه فرودگاه اردبیل و اجرای ترمینال پروازهای خارجی آن در وضعیتی انجام می‌شود که به تعبیر مسئولان فرودگاه، این مجموعه به لحاظ تعداد مسافران و پروازها و هزینه‌های صرف شده زیان ده است.

به گفته مدیرکل فرودگاه استان برای اقتصادی کردن این فرودگاه می‌بایست زیرساخت‌ها تأمین شوند و در این راستا اقدامات متعددی برای توسعه فرودگاه انجام شده است.

هاشمی تأکید کرد: از جمله آن ترمینال خارجی است که در هشت هزار و ۱۰۰ مترمربع اجرا می‌شود.

وی به هزینه کرد ۲۲ میلیارد تومانی احداث این ترمینال اشاره کرد و گفت: این مجموعه می‌تواند به توسعه پروازهای فرودگاه اردبیل منجر شود.

شهروندان: مسئولان مشکلات پروازهای فعلی را رفع کنند

توسعه خطوط پروازی به شش استان، توسعه خطوط پروازی به کشورهای همسایه و مواردی از این دست در اظهارات مدیران بارها مشاهده شده است.

اما شهروندان سرگردان در سالن‌های انتظار یک درخواست جدی از مسئولان دارند و آن رفع مشکلات پروازهای فعلی به جای اظهارنظرهای شعارزده است.

یکی از شهروندان اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: فرودگاه اردبیل هنوز نتوانسته پروازهای منظمی فقط به تهران برقرار کند و متأسفانه شنیده می‌شود که به دنبال توسعه پرواز به استان‌های دیگر هستند.

فرودگاه اردبیل هنوز نتوانسته پروازهای منظمی فقط به تهران برقرار کند و متأسفانه شنیده می‌شود که به دنبال توسعه پرواز به استان‌های دیگر هستند آرمین معصومی تصریح کرد: بسیاری از شهروندان به دلیل مشغله‌های کاری نیازمند این هستند که مطابق برنامه به تهران رفت‌وآمد داشته باشند اما متأسفانه همواره پروازها تأخیری و یا لغو دارد و در این میان وقت مسافر هیچ بهایی ندارد.

وی تأکید کرد: اعتراض به فرودگاه نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و گفته می‌شود مشکل از شرکت‌های هواپیمایی است و خود شرکت‌ها نیز مسئولیت تأخیر را نمی‌پذیرند؛ تا جایی که گاهی ساعت‌ها مسافران در فرودگاه سرگردان هستند.

معصومی تأکید کرد: به همین دلیل شهروندان بسیاری پرواز از فرودگاه استان همسایه را به پرواز از فرودگاه اردبیل ترجیح می‌دهند.

به دلیل ضعف زیرساخت راه در اردبیل بعد از جاده ها، فرودگاه اردبیل تنها زیرساخت موجود حمل و نقل این استان محسوب می شود که به دلیل اجرای نامنظم برنامه های پروازی نتوانسته به عنوان امکان قدرتمند توسعه گردشگری این استان ورود کند.

تمامی مشکلات فرودگاه اردبیل به عقیده شهروندان تا زمانی که به صورت جدی و شفاف بررسی و رفع نشود، بر جای خود باقی خواهد ماند. مشتریان این فرودگاه معتقدند مشتری مداری زمانی محقق خواهد شد که شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه در مقابل هزینه دریافتی خدمات متناسب ارائه داده و پاسخگوی کوتاهی خود باشند.