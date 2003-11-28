قطعنامه شوراي حكام ما را از يك مرحله خطرناك عبور داد

وي درخطبه هاي دوم نمازجمعه اين هفته تهران تاكيد كرد: گرچه ازبروزدرگيري وجنگ اجتناب مي كنيم ولي اگردشمن به ما تجاوزكند، مردم ما مردانه درمقابل دشمنان ايستادگي مي كنند و وحشتي ازشوراي امنيت نيزنداريم. خطيب جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه شوراي حكام درباره فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران، خاطرنشان كرد: قطعنامه شوراي حكام اين دستاورد را داشت كه ما را از يك مرحله خطرناك عبور داد، اگر شوراي حكام به طور كامل در اختيار آمريكا بود مساله ما به شوراي امنيت كشيده و وضعيت خطرناك مي شد.

آيت الله جنتي تصريح كرد: دراين قطعنامه حق استفاده ايران از فناوري هسته اي به رسميت شناخته شد و مقصد ما نيز دراين زمينه صلح آميز بوده است و اين آمريكا بود كه دراين قضيه متحمل شكستي سنگين شد.

دبيرشوراي نگهبان تصريح كرد: آمريكا به طوريقين دست ازما برنخواهند داشت و اشكال تراشي هاي گوناگوني را مطرح خواهد كرد از جمله همين مساله حقوق بشر يا القاء اين شبهه كه نظارت استصوابي نقض حقوق بشر است كه تا اين ميزان دخالت درامور داخلي كشورها مساله اي بسيارعجيب است.

وي تاكيد كرد: نهادي كه درقانون اساسي به فعاليت آن تصريح شده و به وظايف خود عمل مي كند، چگونه فعاليتش مي تواند نقض حقوق بشرباشد؟

آيت الله جنتي خاطرنشان كرد: چطوراين افراد به جنايتهاي رژيم غاصب صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي نقض حقوق بشرنمي گويند؟ اين مسايل نقض حقوق بشرنيست اما اگردستگاه قضايي ما كسي را با جرم مشخص زنداني كند، نقض حقوق بشركرده است؟

وي با اشاره به اينكه مردم به رشد و بلوغ سياسي رسيده اند، اظهار داشت: آمريكا و اسرائيل و مهره هاي داخلي آنان بايد بدانند مردم تسليم زورگويي نمي شوند مردم به رشد و بلوغ سياسي رسيده اند حتي زنهاي كشور ما كه زماني كاري با اين مسايل نداشتند امروز از بسياري از مردان سياسي آمريكا شعور بيشتري دارند.

وي تاكيد كرد: ما مي دانيم كه مشكلات بسياري دركشوروجود دارد اما درباره مسايل مشترك همه در صحنه حضورخواهند داشت و شانه خالي نخواهند كرد.

آيت الله جنتي درادامه با تقديرازمردم براي حضور ميليوني و پرشور درراهپيمايي روزجهاني قدس گفت: همه مسئولان بدانند مردم اين چنين درهمه صحنه ها حاضر هستند و استحقاق هرگونه خدمتي را دارند و بايد قدراين مردم را دانست.

وي با اشاره به اينكه اين راهپيمايي ها و حضورها بسياري از مشكلات ما را به طور طبيعي حل مي كند، تاكيد كرد: اين حضور به دشمنان ثابت مي كند كه كسي جز حكومت اسلامي نمي تواند دراين كشورحكومت ديگري تشكيل دهد.

دبير شوراي نگهبان تاكيد كرد: آمريكا نمي تواند درست فكر كند و اين حماسه ها را بفهمد اما عناصر داخلي آنان بايد اين حضور پرشور مردم را ببينند و دل به دشمنان نبندند.

وي همچنين با اشاره به هفته بسيج، خاطرنشان كرد: بسيج مردم را از خطرهاي سخت ومهلك نجات داد و استقلال كشوررا حفظ كرد وامروزنيزبايد حضور قاطعانه داشته باشد.

خطيب جمعه تهران تاكيد كرد: خوشحاليم ازاينكه امروز بيش ازده ميليون بسيجي داريم كه بايد اين ميزان به 20 ميليون برسد زيرا وجود بسيجي اثر بازدارندگي دارد، با بودن بسيج دشمن كمتر به خود جرات تجاوز به حريم جمهوري اسلامي را مي دهد.

وي خواستار گسترش فرهنگ بسيجي در كشورشد و خاطرنشان كرد: اگر يك وزير بخواهد وزيرخوبي باشد بايد فرهنگ بسيجي داشته باشد، اگر نماينده بخواهد، خدمتگزار به مردم باشد بايد بسيجي باشد، اگر روحاني بخواهد به ارشاد مردم بپردازد بايد بسيجي باشد. فرهنگ بسيجي نجات دهنده جامعه از تمام خطرهاست كه بايد همه مسئولان درجهت گسترش اين فرهنگ و تفكر تلاش كنند. وي همچنين خواستار گسترش تشكل هاي بسيج دانشجو و طلبه در سطح كشورشد و گفت: امروز بايد اين تشكل ها گسترده و زنده شود، طلاب و دانشجويان بايد تشكيلات بسيج گسترده اي را راه بياندازند.

آيت الله جنتي با اشاره به سالگرد شهادت شهيد مدرس گفت: شهيد مدرس الگويي براي كشور بود و حضرت امام (ره) نقش، مقام و عظمت اين شهيد بزرگوار را براي نجات دادن كشور از شر بيگانگان به مردم نشان داد.

خطيب جمعه تهران در خطبه هاي اول نماز جمعه تهران با اشاره به القابي كه درباره پيامبر گرامي اسلام در قرآن آمده است، گفت: قرآن چراغ هدايت را تنها در وصف پيامبر گرامي اسلام به كار برده است و حضرت به عنوان نورمعرفي شده است.

آيت الله جنتي تاكيد كرد: انسانها بايد به جاهايي كه خداوند آزادي به آنان داده و جاهايي كه آزادي را براي آنان منع كرده است توجه كامل و دقيق داشته باشند.

وي افزود: برخي به نام آزادي كه لفظ ارزنده اي است و به نفع همه است، سوءاستفاده كرده و درموارد نامشروع آن را به كار مي برند، كه بايد به اين افراد گفت كه شما در مقابل خداوند آزاد نيستيد و بايد محرمات را ترك كنيد.

