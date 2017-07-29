دامغان میزبان مسابقات ووشوی آزاد کشور شد

سید مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه دامغان میزبانی رقابت‌های ملی ووشو را بر عهده خواهد داشت، بیان کرد: در این دوره از مسابقات ۳۰۰ ورزشکار طی دو روز و در دوبخش تالو و سانشو با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: استان سمنان با تیمی قوی در مسابقات ووشوی آزاد کشوری شرکت خواهد کرد و در این دوره از رقابت‌های انتخابی، تیم ووشوی شهرداری دامغان حضور دارد.

رئیس هیئت ووشوی استان سمنان با تاکید بر اینکه مسابقات کشوری جنبه انتخابی برای ووشوکاران این استان دارد، اظهار داشت: شهرداری دامغان در رقابت‌های لیگ برتر جزو چهار تیم برتر کشور است و این تیم عملکرد خوب و درخشانی را در این دوره از رقابت‌ها خواهد داشت و امیدواریم در فصل جدید نیز مانند سال گذشته ازاعتبار ووشوی استان در این مسابقات دفاع کند.

نبوی گفت: ظرفیت‌های خوبی در حوزه ووشوی پایه در استان سمنان وجود دارد که با نگاه ویژه به دنبال تقویت ووشوی استان برای برخورداری از آینده درخشان هستیم.