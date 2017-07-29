حزب کارگر به دنبال تغییر نظام سیاسی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حزب مخالف کارگر در استرالیا متعهد به برگزاری یک رفراندوم در خصوص این مسئله که این کشور به یک جمهوری تبدیل شود، شده است. این اتفاق در صورتی رخ می دهد که آن ها بتوانند در انتخابات بعدی پیروز شوند.

«بیل شرتن» رهبر این حزب با اشاره به جمله نخست وزیر استرالیا پیش از دیدار با ملکه مبنی بر این که به شدت الیزابتی هستم، گفت: این اقدام از میزان احترام ما به ملکه به خاطر خدماتش به ما، نمی کاهد، اما ما الیزابتی نیستیم و استرالیایی هستیم.

آخرین رفراندوم در استرالیا مربوط به سال ۱۹۹۹ است.

استرالیا یک کشور سلطنتی فدرال است و در راس آن ملکه قرار دارد.

وی افزود که رفراندوم در اولین دوره دولت کارگری برگزار خواهد شد.

دولت کنونی استرالیا در انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۶ بر سر کار آمد.