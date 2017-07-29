  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۹

حزب کارگر به دنبال تغییر نظام سیاسی استرالیا

حزب کارگر به دنبال تغییر نظام سیاسی استرالیا

رئیس حزب کارگر استرالیا اعلام کرد که این حزب به دنبال برگزاری رفراندوم جهت تغییر نظام این کشور به جمهوری شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حزب مخالف کارگر در استرالیا متعهد به برگزاری یک رفراندوم در خصوص این مسئله که این کشور به یک جمهوری تبدیل شود، شده است. این اتفاق در صورتی رخ می دهد که آن ها بتوانند در انتخابات بعدی پیروز شوند.

«بیل شرتن» رهبر این حزب با اشاره به جمله نخست وزیر استرالیا پیش از دیدار با ملکه مبنی بر این که به شدت الیزابتی هستم، گفت: این اقدام از میزان احترام ما به ملکه به خاطر خدماتش به ما، نمی کاهد، اما ما الیزابتی نیستیم و استرالیایی هستیم.

آخرین رفراندوم در استرالیا مربوط به سال ۱۹۹۹ است.

استرالیا یک کشور سلطنتی فدرال است و در راس آن ملکه قرار دارد.

وی افزود که رفراندوم در اولین دوره دولت کارگری برگزار خواهد شد.

دولت کنونی استرالیا در انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۶ بر سر کار آمد. 

کد مطلب 4044609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها