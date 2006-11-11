توزیع نامنظم شیر در مدارس همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، طرح توزیع شیر در مدارس در کرج همزمان با سراسر کشور آغاز شده و مانند سایر نقاط با انتقادات زیادی همراه بوده است. توزیع نامناسب در برخی مدارس ، عدم توزیع در تعدادی از مدارس شهرستان و بی کیفیتی شیر از جمله مسائلی است که والدین دانش آموزان در این خصوص عنوان می کنند.

یک شهروند کرجی در این خصوص گفت: به رغم آنکه پول قابل توجهی بابت تغذیه فرزندان خود در یک مدرسه غیرانتفاعی پرداخته ایم از توزیع شیر در این مدرسه خبری نیست و تاکنون در این مدرسه شیری توزیع نشده است.

وی افزود: مسئولان مدرسه عنوان می کنند که شیر به مدارس دولتی هم نمی رسد تا چه رسد به مدارس غیرانتفاعی و نباید توقع داشت این طرح همزمان با سراسر کشور در کرج اجرا شود.

شهروند دیگری اظهار داشت: در مدرسه فرزند من تاکنون یک نوبت شیر در مدرسه توزیع شده است در حالیکه این همه در مورد شیر و توزیع آن در مدارس اطلاع رسانی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: مگر پیش از آنکه توزیع شیر در مدارس صورت گیرد فرزندان ما شیر نمی خوردند که حالا با وعده توزیع شیر ما را از برنامه ریزیهای دائمی خود عقب انداخته اند؟

یک شهروند نیز عنوان کرد: از طرفی عنوان می کنند شیر با خرما باید در اختیار دانش آموزان قرار گیرد از سوی دیگر همان شیر معمولی هم به بچه ها نمی دهند.

این شهروند خاطر نشان کرد: از آغاز طرح تنها یک نوبت شیر به فرزندان ما در مدرسه داده اند که آن هم اغلب دانش آموزان آن را نخورده و عنوان می کنند که مزه آب می داده است.

وی ادامه داد: این مشکل را به رسانه های خبری و مسئولان هم منعکس کرده ایم اما تاکنون تغییری در این وضعیت ایجاد نشده است.

مدیر آموزش و پرروش ناحیه 3 کرج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پاره ای مشکلات مربوط به توزیع شیر به دلیل اختلال در تولید شیر کارخانه بوده است که بزودی برطرف خواهد شد.

حسن جمالی افزود: طرح در برخی مدارس در هفته گذشته آغاز شده و در تعدادی دیگر نیز از هفته جاری آغاز می شود و با هماهنگی های ایجاد شده انتظار می رود تا پایان هفته مشکلی باقی نماند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج نیز اظهارداشت: نابسامانی در توزیع شیر تقصیر مسئولان آموزش و پرورش نیست و بیشتر به کارخانجات تولید کننده و اشکال در تامین شیر مورد نیاز بازمی گردد.

ابراهیم آخوندی خاطر نشان کرد: تا کنون اندکی از برنامه توزیع شیر عقب بوده ایم که برنامه ریزی لازم برای جبران این عقب ماندگی صورت گرفته است.

کارشناس مسئول تغذیه و بهداشت سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به خبرنگار مهر گفت: طرح توزیع شیر در مدارس تحت پوشش این سازمان به صورت منظم صورت می گیرد.

الهه حسن پور افزود: در هفته گذشته حدود 20 درصد دانش آموزان در شهرستان های استان تهران به دلیل اختلالاتی در تولید شیر موفق به دریافت آن نشدند که این مشکل در هفته آینده حل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در کلانشهر کرج در مجموع 197 هزار دانش آموز تحت پوشش توزیع شیر هستند که تا یک ماه بعد از عید نوروز نیز شیر دریافت خواهند کرد.

حسن پور تصریح کرد: نگرانی والدین بی مورد است و فرزندان آنها حتی اگر از برنامه عقب مانده باشند به زودی با منظم شدن توزیع شیر در تمام مدارس به سایرین خواهند رسید و عقب ماندگی آنها جبران می شود.