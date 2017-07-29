به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی ایرانی در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی بجنورد اظهار کرد: با واگذاری کشتارگاه صنعتی به بخش خصوصی با تجهیز بیشتر این مجموعه، فرایند کشتار و توزیع گوشت نیز بهتر خواهد شد.

ایرانی افزود: یکی از اهداف اصلی کمیسیون امنیت غذایی، بهداشت و درمان حوزه معاونت سیاسی، رسیدن مواد غذایی سالم به دست مردم است و با توجه به اینکه کشتارگاه صنعتی تأمین‌کننده گوشت قرمز هستند، بنابراین بازدیدهایی در راستای توجه به حفظ سلامت غذایی مردم از روند کار این کشتارگاه در برنامه این کمیسیون وجود دارد.

وی بابیان اینکه کمبودها و نواقص در کار کشتارگاه صنعتی بجنورد باید رفع شود عنوان کرد: تاکنون اداره کل دامپزشکی نظارت‌های خوبی را داشته اما نیازمند توانمندسازی در بخش‌های بهداشتی، وضعیت کارگران، امکانات و تجهیزات این کشتارگاه هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی پس از بازدید از قسمت‌های مختلف کشتارگاه صنعتی شهرستان بجنورد، وضعیت بهداشتی این مجموعه را روندی رو به رشد و مثبت دانست و بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان در جهت ارتقای هر چه بیشتر کشتارگاه صنعتی تأکید کرد.