یکی از مهمترین رسالت های دستگاه قضایی ایجاد امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان دیر، اظهار داشت: هدف اصلی دستگاه قضایی اجرای حق، عدالت و تأمین امنیت مردم است و این امر مهم زمانی حاصل می‌شود که همه دستگاه‌ها به‌طور ویژه به وظیفه خود عمل کنند.

رییس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه اگر در جامعه ایی امنیت وجود داشته باشد در دیگر زمینه ها مشکل نخواهیم داشت اظهاز داشت:دستگاه قضایی برای تحقق امنیت در جامعه که یکی از خواسته های بحق مردم می باشد تمام تلاش خود را خواهد کرد .

وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از اولویت های کاری دستگاه قضا عنوان و تصریح کرد:هدف اصلی دستگاه قضایی کنترل و متوقف کردن رشد جرائم در جامعه است و تمامی دستگاه ها برای کنترل جرائم نقش اساسی خود را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه احقاق حق و ابطال باطل از مهم ترین وظایف دستگاه قضا محسوب می شود، اظهار داشت:تلاش دستگاه قضا این بوده که به رغم سخت بودن این کار حق را از باطل تشخیص دهند.

رییس کل دادگستری استان بوشهر،با تاکیدبر استفاده از شیوه های کارآمد برای کم کردن دعاوی حقوقی در دستگاه قضا،گفت:رسیدگی های ما در دستگاه قضا می بایست به گونه ای باشد که از دعاوی مجدد جلوگیری کند.

علی جمادی وجود 4 شعبه حقوقی و 2 شعبه کیفری را نیاز دادگستری شهرستان دیر برشمرد و اظهار داشت:سرعت و قاطعیت در اجرای احکام مهمتر از از رسیدگی هاست و این موضوع می بایست به صورت ویژه مورد توجه همه مسئولان قضایی باشد.

وی با بیان اینکه مردم باید دستگاه قضا را امین خود بدانند و به آن اعتماد داشته باشند،گفت:اگر برخورد قضات برخورد بسیار مناسبی باشد و مر اسلام و قانون در کار قضاوت حاکم باشد یقیناً شیرینی قضاوت هم بر دل شاکی و هم متشاکی می‌نشیند.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات سعید باغبانی رئیس پیشین دادگستری شهرستان دیر، از عیسی نوشاد رئیس جدید دادگستری دیر، به عنوان یکی از قضات خوب ، خوش نام و فاضل که پیش از این در سمت دادستان عمومی و انقلاب یکی از استانهای کشور،خدمت می کرد، یاد و ابراز امیدواری کرد: ان شاء الله با تعامل خوبی که بین دستگاه های اجرایی و و شورای تامین و اداری و امام جمعه محترم دیر وجود دارد در سمت ریاست دادگستری شهرستان دیر نیز بتواند موفق باشد.