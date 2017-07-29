اعلام زمان انتخابات شورای محلی وقانونگذاری کردهای شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، این مسئول کرد در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که کردها در شمال سوریه انتخابات شوراهای محلی و شورای قانونگذاری خود را در این منطقه در ماه های سپتامبر و نوامبر و ژانویه برگزار خواهند کرد.

گروه های کرد و نیروهای هم پیمان آنها کنترل برخی از مناطق شمال سوریه در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکرات که تحت حمایت آمریکا است به دست گرفته اند.این گروه در واقع ائتلاف متشکل از گروه های مسلحی است که رهبری آن را یگان های حمایت از خلق کرد برعهده دارد.

نیروهای دموکراتیک سوریه و یگان‌های مدافع خلق که شاخه نظامی گروهک پ.ک.ک در سوریه است، بعد از عقب نشینی نیروهای دولتی سوریه شمال شرق سوریه را به کنترل خود درآورده‌اند.