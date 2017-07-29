انقلابی گری حرکت احساسی نیست/ تمدن و مدنیت در انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شنبه شب در مراسم بزرگداشت حضرت شاه چراغ(ع) افزود: در این ایام با برکت دهه کرامت در محضر کریمان درس کرامت می آموزیم.

وی ادامه داد: وجود حضرت احمد بن موسی(ع) جلوه کرامت است که به تمامی بشریت درس چگونه زیستن می دهد.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: جلوه کرامت، وظیفه شناسی و خداخواهی در حضرت احمدبن موسی(ع) نمایان است نگاه ایشان که خود شخصیت والامقام است دنبال رو حضرت امام رضا(ع) بود.

حجت الاسلام رئیسی افزود: نگاه ایشان درس بزرگی برای همگان است، کرامت در وجود کریم اولین جلوه اش خداخواهی است و جز برای او کار نمی کند.

وی یادآور شد: اگر کسی در باورها و عقاید خود در عمل صالح خود تنها به خداوند اندیشید جلوه کرامت است و تمامی پیشوایان دین اولین گفتمانشان دعوت به خدا است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: باید بخواهیم که تمام وجودمان خداخواه باشد و همه حرکت در این مسیر باشد، بزرگترین نعمت برای ما ولایت است.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: اینکه بشریت در زندگی فقط نگاهش به خدا و ولی خداباشد، به مربیانی بنگرد که بر اساس این نگاه حرکت می کنند زیرا انسان در ذات خودش آمادگی الگو گیری و الگو شدن دارد.

وی افزود: امروز اگر انسان معاصر بداند و عالم آشنا شود با احمد بن موسی(ع) بدانید در زندگی جز دنبال ایشان نخواهد رفت و گمشده امروز بشریت این است که با این بزرگان آشنایی ندارد.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: اگر می خواهیم در معیشت، استقلال، امنیت و رفاه جامعه خوب و برتر داشته باشیم راهش پیروی از امامان و پیشوایان دین است.

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: در دین ما بعد از توحید هیچ تاکیدی به اندازه حجت شناسی نیست و بیشترین نکوهش این است که در جهل و نادانی باشد، جهلی که در مقابلش عقل باشد، انسان هایی که راهبر، راه را ندانند و دوست و دشمن را نشناسند.

وی ادامه داد: اینکه رهبری فریاد می زنند که دشمنان و نفوذ آن را بشناسیم همین است دشمن به دنبال نفوذ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... است در حالیکه خود ما تمدن و مدنیت داریم که به برکت اهل بیت(ع)قابل ارائه است و در این مدنیت چهار نکته وجود دارد معنویت عقلانیت اخلاق و عدالت اجتماعی و سنگ زیر بنای این مدنیت توحید ایت.

وی ادامه داد: برخی می خواهند انقلابی گری را حرکت احساسی و زودگذر معرفی کند در حالیکه انقلابی گری کوتاه مدت و بلند مدت را می بیند و چهره انقلابی برای خدا نگاه به دیگران دارد که ادعای خیلی ها است.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: دگرخواهی در پرتو خداخواهی است، اگر نگاه به فلسطین و آزادی قدس داریم در متن انقلاب اسلامی است و یقین داریم این آرمان ما تحقق خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به تمامی تعهدات پایبند هستیم ولی اگر کسی بخواهد تعهدات را نقض کند ما پاسخ محکم می دهیم زیرا در تعهد نیز کرامت داریم.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: سخن گفتن از کرامت کافی نیست بلکه مردم باید این مهم را احساس کنند و حتی در مذاکرات خود توجه به کرامت داشته باشیم.