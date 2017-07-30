۱۰ ماهواره مخابراتی با فالکون ۹ به فضا پرتاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز، شرکت ایریدیوم اعلام کرد قرار است ۱۰ ماهواره دیگر را توسط اسپیس ایکس به فضا بفرستد. این ماهواره ها از پایگاه هوایی واندربرگ در کالیفرنیا و در تاریخ ۳۰ سپتامبر به فضا ارسال می شوند.

پس از آن تعداد کل ماهواره های ایریدوم در مدار زمین به ۳۰ عدد می رسد.

اسپیس ایکس تاکنون در دو مرحله ۲۰ ماهواره ایریدیوم را به وسیله موشک فالکون ۹ به فضا فرستاده است.

از سوی دیگر پیش بینی می شود شبکه جهانی ماهواره های مخابراتی ایریدم در اواسط ۲۰۱۸ میلادی تکمیل شود.