  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۴

۱۰ ماهواره مخابراتی با فالکون ۹ به فضا پرتاب می شوند

۱۰ ماهواره مخابراتی با فالکون ۹ به فضا پرتاب می شوند

اسپیس ایکس در ۳۰ سپتامبر ۱۰ ماهواره مخابراتی دیگر ایریدیوم را به وسیله موشک فالکون ۹ به مدار زمین ارسال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از  اینترنشنال بیزینس تایمز، شرکت ایریدیوم اعلام کرد قرار است  ۱۰ ماهواره  دیگر  را توسط اسپیس ایکس به فضا بفرستد.  این ماهواره ها از پایگاه هوایی واندربرگ در کالیفرنیا و در تاریخ ۳۰ سپتامبر به فضا ارسال می شوند.  

پس از آن تعداد کل ماهواره های ایریدوم در مدار زمین به ۳۰ عدد می رسد.

 اسپیس ایکس تاکنون در دو مرحله ۲۰ ماهواره ایریدیوم را به وسیله موشک فالکون ۹ به فضا فرستاده است.  

از سوی دیگر پیش بینی می شود شبکه جهانی ماهواره های مخابراتی ایریدم  در اواسط ۲۰۱۸ میلادی تکمیل شود.

کد مطلب 4044662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها