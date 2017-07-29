مسابقات کشتی انتخابی استان سمنان به کار خود پایان داد

امیر حسین رهنما شامگاه شنبه در خلال اختتامیه مسابقات کشتی انتخابی استان سمنان به خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات در مقطع نونهالان و خردسالان (پهلوانک‌ها) با معرفی برترین‌ها در شهردیباج از توابع شهرستان دامغان به کار خود پایان داد.

وی اضافه کرد: در این دوره از رقابت ها که با شرکت ۱۰ تیم و در ۱۱ وزن برگزار شد ۹۴ کشتی گیر نونهال و ۸۲ کشتی گیر خردسال با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت کشتی استان سمنان تصریح کرد: در پایان این رقابت ها و در رشته کشتی فرهنگی رده سنی نونهالان شهرستان های شاهرود با ۷۲ امتیاز، مهدیشهر با ۳۹ امتیاز و سمنان با ۳۷ امتیاز اول تا سوم شدند.

رهنما خاطر نشان کرد: در رشته کشتی آزاد و در رده سنی نونهالان شهرستان‌های شاهرود با ۷۹ امتیاز، سمنان با ۶۹ امتیاز و گرمسار با ۶۴ امتیاز بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

وی به نتایج مسابقات کشتی انتخابی استان سمنان در رده سنی خردسالان نیز پرداخت و افزود: در رده سنی خردسالان (پهلوانک ها) شهرستان‌های شاهرود با ۸۶ امتیاز، قهرمان رشته کشتی فرهنگی این دوره از مسابقات شد.

رئیس هیئت کشتی استان سمنان تصریح کرد: در همین رشته شهرستان‌های سمنان با ۳۴ و مهدیشهر با ۲۸ امتیاز مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

رهنما اضافه کرد: در کشتی آزاد این دوره از مسابقات شهرستان گرمسار با ۶۴ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و بسطام با ۵۳ امتیاز و فولادمحله با ۵۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

وی در خاتمه گفت: نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها به تیم استان دعوت شدند تا برای اعزام به مسابقات کشتی نونهالان و پهلوانک‌های کشور که ۲۵ مرداد ماه جاری در شهر تبریز برگزار خواهد شد آماده شوند.

شهر دیباج در ۵۵ کیلومتری شمال دامغان واقع شده است.