وزرای ارتباطات و علوم وارد استان البرز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز به‌منظور افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد استان البرز شدند.

گفتنی است؛ اعطای مجوز پارک به نماینده وزارت ارتباطات و شرکت‌های دانش‌بنیان ازجمله برنامه‌هایی است که بنا است امروز با حضور دو وزیر یادشده انجام پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با ۴۰ سال سابقه و تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور در وزارت ارتباطات اصلی‌ترین پایگاه تحقیقات درزمینهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود.