به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یک‌شنبه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و محمد فرهادی وزیر علوم همچنین دیگر مقامات استانی و کشوری پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان البرز افتتاح شد.

مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کریدورها (مناطق ویژه علم و فناوری) باهدف ارتقای زیست‌بوم فناوری در یک محیط جغرافیایی پیوسته ایجاد می‌گردند. در کشورهای توسعه‌یافته، شکل‌گیری کریدورها در بسیاری از مواقع به‌صورت طبیعی صورت گرفته و نقش دولت‌ها در کمک به ارتقای آن‌ها در هم‌افزایی با سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی تعریف‌شده است.

غلامرضا حمیدی با توجه به آنکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو معدود وزارتخانه‌هایی است که مجموعه‌ای از نهادهای اکوسیستمی در حوزه تخصصی ICT را در بردارد، گفت: در این پروژه تلفیقی از دو رویکرد بالا مدنظر قرارگرفته است.

وی اضافه کرد: پارک علم و فناوری به‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به‌تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌پایه و اشتغال‌زایی تخصصی موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان واقع‌شده است.

مجوز احداث پارک «فاوا» از وزارت علوم اخذشده است

حمیدی گفت: پارک فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با تکیه‌بر ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط‌ مناسبی برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناوری نوپا، کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های انشعابی و زایشی و دانش‌بنیان اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند. هدف نهائی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به‌نحوی‌که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری‌سازی در این پارک به‌صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز افزود: تسهیل امکان دست‌یابی به فناوری از طریق ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدماتی، توسعه ارتباطات نهادی و شبکه‌سازی، بهره‌گیری از مزیت‌های هم‌جواری نقش‌آفرینان کلیدی، توسعه نهادهای تحقیق و توسعه و دانشگاه‌های تراز جهانی ازجمله اهداف کلان پروژه و دلیل یا توجیه انجام پروژه است.

وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت جذب فناوری از طریق افزایش سطح مهارت‌های تخصصی، کمک به توسعه تعاملات بین‌المللی شرکت‌های فناوری و سایر نقش‌آفرینان کلیدی با صاحبان دانش و فناوری و جلب سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، تسهیل انتشار دانش و فناوری از طریق تسهیل جابجایی چند سویه و گردشی دانش، فناوری و نیروی انسانی متبحر بین شرکت‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، توسعه تجارت بین‌المللی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با از دیگر اهداف این پروژه محسوب می‌شود.

حمیدی گفت: نخستین گروه پذیرش‌شده برای استقرار در این پارک علمی انتخاب‌شده‌اند و قرار است با استقرار در پارک «فاوا» حمایت جدی از آن‌ها صورت گیرد، همچنین مجوز احداث پارک «فاوا» از وزارت علوم اخذشده است و هم‌اکنون زیرساخت‌های اولیه راه‌اندازی این پارک آماده‌شده و ظرفیتی بالغ‌بر ۲۴۰ متر به شرکت‌های متقاضی استقرار در این پارک اختصاص‌یافته است.

حمایت دولت از شرکت های فناوری اطلاعات

وی افزود: در این مرحله فرآیند پذیرش شرکت‌های متقاضی برای حضور در این پارک فناوری از طریق مجوز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزارشده است اما به‌زودی برای مابقی تقاضاها، نحوه پذیرش اعلام خواهد شد.

مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت: هم‌اکنون استقرار ۱۰ درصد کل ظرفیت پذیرش شرکت‌های فناوری در این پارک انجام‌شده است و تا یک سال و نیم آینده بالغ‌بر ۲۰۰ شرکت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این پارک فناوری مستقر شود و موردحمایت دولت قرار می‌گیرند.

حمیدی تاکید کرد: زیرساخت‌های ارتباطی فیبر تاریک و بدون سیم اختصاصی دارای پهنای باند بالا بوده و دارای امکانات لازم برای آزمون‌وخطا، امکانات ابری برای مراکز داده و محاسبات سریع موردنیاز در طرح‌ها، مراکز طراحی، نمونه‌سازی و تست سنسورهای خاص‌منظوره RFID با امکانات ارتباطی نهفته، امکانات تأمین انرژی تجدید پذیر در کنار شبکه‌های هوشمند توزیع (Smart Grid)، محل استقرار باکیفیت برای شرکت‌ها دانش‌بنیان فعال، محل استقرار شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار و محل استقرار نهادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌های دارای ازجمله طرح‌های نوآورانه امکانات قابل‌ارائه در پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.