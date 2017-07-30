بررسی کاهش میزان نیکوتین در سیگارها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان غذا و دارو آمریکا درصدد حصول اطمینان از استانداردهای نظارتی مناسب در مورد سیگار و سایر محصولات نیکوتین است.

به گفته کارشناسان این سازمان، توجه بر نقش مضر طعم ها، از جمله مندول، در شروع مصرف دخانیات، یک قدم بسیار مهمی در کاهش مصرف دخانیات در میان جوانان خواهد بود.

مطالعات نشان می دهند اکثر سیگاری ها از نوجوانی شروع به سیگار کشیدن کرده اند و این سازمان قصد دارد از سیگاری شدن افراد از همان ابتدا پیشگیری کند.

از اینرو این سازمان اعلام کرده مهم ترین بخش طرح پیشنهادی سازمان «پیشبرد مقرراتی جهت کاهش میزان نیکوتین در سیگارهای قابل اشتعال تا میزان غیراعتیادآور بودن آنها خواهد بود.»

به گفته کارشناسان، در صورتیکه سیگارها اعتیادآور نباشند می توان اقدامات جدیدتری در راستای کمک به کاهش افراد سیگاری و ترک سیگار اتخاذ کرد.

نیکوتین موجود در سیگار عامل بروز سرطان ریه و بیماری های ریوی نیست، بلکه عمدتاً سایر مواد شیمیایی آزادشده از اشتعال تنباکو در بروز این مشکلات نقش دارند. اما نیکوتین عنصری اعتیادآور است.