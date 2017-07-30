خواب ناکافی منجر به افزایش وزن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها نشان داد افرادی که به طور میانگین۶ ساعت در شب می خوابند در مقایسه با افرادی که ۹ ساعت خواب شبانه دارند، اندازه دور کمرشان ۳ سانیمتر بیشتر است. همچنین افراد کم خواب تر وزن سنگین تری داشتند.

این نتایج موکداً نشان می دهد که خواب ناکافی می تواند در ابتلا به بیماری های متابولیکی نظیر دیابت، نقش داشته باشد.

این مطالعه شامل ۱۶۱۵ شرکت کننده بود که طول مدت خواب و گزارش مصرف غذایی شان را گزارش کرده بودند. نمونه خون این افراد گرفته شد و گزارش مربوط به وزن، اندازه دور کمر و فشارخون شان نیز ثبت شد.

محققان به بررسی رابطه بین طول مدت خواب این افراد و پارامترهای بیولوژیکی اصلی شان پرداختند.

به گفته محققان، تعداد افراد چاق در جهان از سال ۱۹۸۰ بیش از دو برابر شده است. چاقی در ابتلا به بسیاری از بیماری ها نقش دارد.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که چقدر خواب شبانه خوب برای سلامت و جلوگیری از چاقی مفید است.