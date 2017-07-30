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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۵۲

محققان اتریشی می گویند؛

لک های چشم نشان دهنده مشکلات مرتبط با نور خورشید است

لک های چشم نشان دهنده مشکلات مرتبط با نور خورشید است

نقاط تیره ظاهر شده بر روی عنبیه چشم (بخش رنگی چشم) سرطانی نیستند اما می توانند نشان دهنده سایر مشکلات مرتبط با قرارگیری بیش از اندازه در مقابل نورخورشید باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافته اند لکه های دور عنبیه چشم ممکن است فرد را در معرض ریسک بالای اب مروارید، دژنراسیون ماکولا و سایر بیماری های چشمی مرتبط با نور خورشید قرار دهد.

دکتر کریستوف شواب، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه پزشکی گراز اتریش، در این باره می گوید: «درحالیکه ما از نقش دقیق نور خورشید در چندین بیماری چشمی مطلع نیستیم، اما وجود برخی نشانه ها نظیر لکه های عنبیه نشاندهنده میزان بالای قرارگیری در معرض نورخورشید است.»

در این مطالعه، محققان چشم های بیش از ۶۰۰ شناگر در استخرهای عمومی را در اتریش بررسی کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه ای نیز در مورد عادات حفاظت در مقابل نور خورشید و مدت زمان سپری کردن در مقابل نور خورشید در طول عمرشان را نیز تکمیل کردند.

محققان دریافتند بروز لکه های چشم با افزایش سن، آفتاب سوختگی های بیشتر و سابقه آفتاب سوختگی شدید که موجب تاول زدن بر روی پوست شده باشد، مرتبط بود.

همچنین محققان دریافتند لکه های چشم در بین افراد دارای چشم های رنگی و افراد بی توجه به استفاده از عینک آفتابی و اجتناب از قرارگیری در معرض نور خورشید شایع تر است.

محققان همچنین اذعان می کنند که لکه های چشم عمدتا در لبه بیرونی پایین عنبیه ظاهر می شود. به گفته محققان، احتمالا ابروها و بینی مانعی در مقابل بخش درونی و بالایی چشم هستند و موجب می شوند این نواحی چشم کمتر در مقابل نور خورشید قرار گرفته و ریسک بروز لکه های چشم کاهش یابد.

کد مطلب 4044677

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    نظرات

    • آل IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      0 0
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      منم قبلا اینجوری بودم
    • جلال IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
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      این مطلب 99 درصد اشتباهه و اون تحقیق در مورد یک درصد افراد اونم افراد مسنتر از 60 سال درسته، اگر در مورد علم بزرگ عنبیه شناسی تحقیق کنید میفهمید اون لکه ها چیه

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