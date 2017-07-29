جزییات دستگیری فروشندگان مواد مخدر/ کشف ۱۹ کیلوگرم هروئین

سرهنگ رضا بستو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برابر اطلاعات تخصصی صورت گرفته و دریافت گزارش های مردمی درخصوص فروش عمده مواد مخدر در خیابان امین، تیمی از عوامل کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس به صورت نامحسوس به محل اعزام شدند.

وی افزود: با مشخص شدن صحت موضوع و کسب دستور قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه از داخل منزل مورد نظر دو متهم دستگیر و از داخل اتاق خواب منزل آنان مقدار تقریبی ۱۹ کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر هروئین بالفافه کشف و ضبط شد.

سرهنگ بستو گفت: در پی اقرار متهمان دستگیر شده، نفر سوم این باند، ردیابی و محل تردد وی شناسائی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و برای بررسی تخصصی به کلانتری انتقال داده شد.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات انجام شده متهم سوم خود را چ.ک ۲۶ ساله معرفی و مدعی است مواد مکشوفه متعلق به فردی به نام س.گ می باشد که حدود دوماه است در منزل وی نگهداری میکرد افزود: در این خصوص پرونده ای تشکیل و متهمان و مواد مخدر کشف شده برای تحقیقات تکمیلی به پایگاه چهارم مواد مخدر فاتب تحویل داده شدند.