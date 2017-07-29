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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۲۹

جزییات دستگیری فروشندگان مواد مخدر/ کشف ۱۹ کیلوگرم هروئین

جزییات دستگیری فروشندگان مواد مخدر/ کشف ۱۹ کیلوگرم هروئین

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری سه نفر فروشنده مواد مخدر و کشف حدود ۱۹ کیلو و ۳۵۰ گرم هروئین خبر داد

سرهنگ رضا بستو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برابر اطلاعات  تخصصی صورت گرفته و دریافت گزارش های مردمی درخصوص فروش عمده مواد مخدر در خیابان امین، تیمی از عوامل کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس به صورت نامحسوس به محل اعزام شدند. 

وی افزود: با مشخص شدن صحت موضوع و کسب دستور قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه از داخل منزل مورد نظر دو متهم دستگیر و  از داخل اتاق خواب منزل آنان مقدار تقریبی ۱۹ کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر هروئین بالفافه کشف و ضبط شد. 

سرهنگ بستو گفت: در پی اقرار متهمان دستگیر شده، نفر سوم این باند،  ردیابی و محل تردد وی شناسائی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و برای بررسی تخصصی به کلانتری انتقال داده شد. 

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات انجام شده متهم سوم خود را چ.ک ۲۶ ساله معرفی و مدعی است مواد مکشوفه متعلق به فردی به نام س.گ می باشد که حدود دوماه است در منزل وی نگهداری میکرد افزود: در این خصوص پرونده ای تشکیل و متهمان و مواد مخدر کشف شده برای تحقیقات تکمیلی به پایگاه چهارم مواد مخدر فاتب تحویل داده شدند.

کد مطلب 4044678

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