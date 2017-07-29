به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشوری کاراته بانوان سبک سی شین کیوکوشین به میزبانی استان تهران در دو بخش کاتا و کومیته، در رده های سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان در روزهای ۵ و ۶ مرداد ماه در سالن دانشگاه شریعتی مجتمع ورزشی میلاد برگزار شد.

در این مسابقات تیم اعزامی لرستان با حضور در بخش کومیته، مقام چهارم این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

تیم لرستان به سرپرستی و مربی گری سحر بنی احمد، در نهایت تیم لرستان با کسب ۱۷ مدال رنگارنگ به شرح زیر توانست عنوان چهارم این مسابقات را از آن خود کند؛ مریم جعفری، فاطمه هادی نسب، شقایق غلامی واحد، سید اسما سهرابی، غزل شادمهر، ستایش بهاروند و فاطمه شاهورنی در رده ها و اوزان مختلف این دوره از مسابقات رتبه های نخست را به خود اختصاص دادند.

ساناز رحمتی، هستی اسدی، معصومه شاهوردی، آتنا دالوند و مائده قلاوندی توانستند مقام دوم را در رده ها و اوزان مختلف مسابقات قهرمانی کشوری کاراته بانوان سبک سی شین کیوکوشین کسب کنند.

جیران عادلی، سمیرا شیراوند، نگین ساکی، فاطمه ولی نژاد و یگانه علیزاده نیز مقام های سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

بر اساس این گزارش، مسابقات کشوری سبک سی شین کاراته با حضور تیم هایی از استان تهران، ورامین، شهریار، البرز، قم، مرکزی، لرستان، اصفهان، خراسان مرکزی، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان، مازندران، گلستان و مشهد برگزار شد که در پایان تیم های تهران، خراسان و مازندران به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.