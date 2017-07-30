به گزارش خبرنگار مهر، طی دو گزارش پیشین به عملکرد وزیر نفت در دو حوزه بنزین- گازوئیل و گاز پرداختیم و در این گزارش به عملکرد بیژن زنگنه در حوزه پتروشیمی نگاهی کوتاه خواهیم انداخت.

نگاهی به آمار رسمی نشان می دهد با وجود افزایش تولید محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم، نرخ بهره برداری از ظرفیت اسمی این واحدها هنوز پایین بوده و طبق آمار موجود حدود ۲۵ درصد از ظرفیت واحدهای پتروشیمی خالی است که با توجه به افزایش مازاد تراز گاز طبیعی در سال های آینده لزوم تخصیص بیشتر گاز به واحدهای پتروشیمی ضروری به نظر می رسد.

مقدار تولید پتروشیمی و نسبت آن به ظرفیت نصب شده در سال‌های ۹۱تا۹۵

طبق آمار و اسناد موجود با مقایسه وضعیت تولید محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم و دولت دهم مشخص می شود که در سال ۹۴ نرخ بهره برداری از ظرفیت نصب شده دارای بیشترین مقدار (۸۰ درصد) و در سال ۸۵ دارای کمترین مقدار (۶۲ درصد) بوده است. همچنین بیشترین رشد سالیانه در تولید محصولات پتروشیمی مربوط به سال ۸۶ (۳۳درصد) و کمترین رشد سالیانه در تولید این محصولات در سال ۹۱ (منفی ۷ درصد) بوده است.

رشد متوسط ظرفیت تولید در برنامه پنجم توسعه سالیانه ۱۹ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که در عمل تنها ۵ درصد رشد تحقق یافته است؛ به عبارتی دیگر هدف برنامه پنجم توسعه افزایش ۵۳.۴ میلیون تنی و رسیدن از ۸۰ میلیون تن به ۱۳۳.۴ میلیون تن بوده است. در حالی که در عمل ظرفیت تولید از ۵۶.۹میلیون تن در سال ۹۲ به ۶۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است که تنها ۸.۱ میلیون تن افزایش را نشان می دهد.