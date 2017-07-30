سرگردانی ادارات در ساحل سیترا/ بی برنامگی در کنار خزر موج می زند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: عصر یک روز داغ تابستان، ساحل سیترای نوشهر، میگویند طرح نمونه سالمسازی دریا است اما قدم زدن روی ماسههای این ساحل، بیبرنامه و سرگردانی دستگاههای مختلف را دران هویدا میسازد.
ساحل دریای سیترای نوشهر حدود سه کیلومتر طول دارد و در قسمت شرقی آن، برای انجام ورزشهای مختلف فنس کشی شده است و ورزشهای مختلفی نظیر والیبال، هندبال ساحلی، کشتی، فوتبال و رشتههای مختلف در آن برگزار میشود.
در مسیرهای منتهی به این ساحل، نیروهای مختلف انتظام و امربهمعروف حضور دارند که اولین کار این گروهها، تذکر لسانی به افراد بدحجاب است که با پوششهای نامناسب، سگ گردانی و غیره وارد ساحل میشوند. با ورود به ساحل، آنچه بیش از همه هویدا است، بیبرنامگی و سرگردانی بخشهای مختلف است، بهگونهای بخشهای مختلف خودشان هم ماندهاند چه کنند.
با ورود به ساحل، آنچه بیش از همه هویدا است، بیبرنامگی و سرگردانی بخشهای مختلف است، بهگونهای بخشهای مختلف خودشان هم ماندهاند چه کنند
ساحل ماسهای سیترای نوشهر، به پاتوق سفرهخانهها، چادرهای مسافرتی نابسامان، پیست موتورسواری تبدیلشده و اسبهایی نیز برای سوارشدن مسافران ساحل در گوشه و کنار ساحل به چشم میخورند.
ویراژ موتورکراس ها در ساحل سیترا امان مسافران را هم بریده است و نوجوانان از قسمت ساحل برای کورس بهره میبرند و کسی هم نیست جلوی آنها را بگیرد.
در وسط ساحل، ساختمان فرسودهای وجود دارد که قدمت ساخت آن کمتر از ۱۵ سال است و این ساختمان لحظهبهلحظه در حال ویرانه شدن و سقوط است و میلهگردهای ستون آن را بهراحتی میتوان شمارش کرد.
در دو طرف ساحل دو طرح سالمسازی دریا در مرکز و قسمت غربی به چشم میخورد که روی آن شناگاه مردان وزنان نوشتهشده است، و با دیوارههای حلبی و کیسههای آبیرنگ جداسازی شده است.
واقعاً نمیدانیم متولی ساماندهی و جلوگیری از ورود بانوان به این محیط کدام ارگان و نهاد است
یک عضو در ستاد امربهمعروف و نهی از منکر که چند لحظهای با ما همقدم میشود، از حضور بانوان در شناگاه مردان اظهار نگرانی میکند و میگوید: واقعاً نمیدانیم متولی ساماندهی و جلوگیری از ورود بانوان به این محیط کدام ارگان و نهاد است.
بساط قلیان در ساحل سیترا برپا شد و نفس دریا و ساحل نیز از اینهمه دودودم تنگشده است و صدای امواج دریا در لابهلای موسیقی ها گم میشود.
در ورودی ساحل سیترا، ایستگاه انتظامی برپاشده و ماموران انتظام مشغول راهنمایی و پایش ورود افراد و مسافرانی هستند که به ساحل پا میگذارند و هرازگاهی شاهد تذکر از سوی آنان به افراد بدحجاب هستیم.
۹۵ طرح سالمسازی دریا در مازندران برپاشده است و وضعیت دیگر طرحها ازجمله ساحل فرحآباد نیز فرق چندانی با ساحل سیترای نوشهر ندارد و مشکلات هر دو طرح مشابه است.
برای پیگیری مشکلات مربوط به طرحهای سالمسازی دریا با عیسی قاسمی طوسی مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران همصحبت شدیم و وی میگوید: بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم اما هیچ منابعی هم در ساحل نداریم و حتی دو ماهی است که پرداخت حقوق ناجیان با تأخیر مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه در محدوده طرحهای سالمسازی دریا مردم مجاز به شنا هستند و شناگاهایی پیشبینیشده است درعینحال یادآور شد: همچنین ۳۷۱ نقطه ممنوعه در سواحل استان شناساییشده است اما در این مناطق نیز شاهد حضور ناجیان غریق هستیم.
در محدوده طرحهای سالمسازی دریا، مدیران طرحها موظف هستند تا نظارت و پیگیری لازم داشته باشند
وی درباره حضور بانوان در شناگاه های مردانه در طرحهای سالمسازی دریا با انتقاد از این مسئله گفت: در محدوده طرحهای سالمسازی دریا، مدیران طرحها موظف هستند تا نظارت و پیگیری لازم داشته باشند و هرچند کنترل در این طرحها سخت است و نیاز به نیروهای زیادی داریم.
قاسمی طوسی وعده داد تا برای رفع مشکلات در طرحهای سالمسازی دریا نظارت و پیگیری لازم صورت گیرد.
وضعیت نابسامان حجاب و عفاف در سواحل مازندران و آسیبهای ناشی از آن مایه انتقاد مسئولان استان هم شده و بارها و بارها در محافل مختلف نسبت به آن تذکر دادهشده است.
حجتالاسلام ناصر شکریان مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: مازندران قطب گردشگری ایران اسلامی است و باید نهادهای فرهنگی به وضعیت سواحل استان اهتمام جدی داشته باشند.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان ضمن اشاره به توریست بودن این استان و وضعیت ناهنجار سواحل مازندران تصریح کرد: باید از همه ظرفیتهای موجود در کشور بهمنظور گسترش عفاف و حجاب در جامعه اسلامی استفاده کرد و برای سواحل نگرانکننده مازندران هم باید همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی ورود جدی داشته باشند.
آیتالله نورالله طبرسی نماینده ولیفقیه در مازندران از وضعیت نابهنجار و آسیبهای اجتماعی در سواحل مازندران انتقاد کرد و با عنوان اینکه ساماندهی نشدن مسئله دریا برای فرهنگ مازندران مضر است گفت: این در حالی است که مردم استان از فرهنگ غنی و بالایی برخوردار است.
وی بابیان اینکه وضعیت فرهنگی، امنیتی و نظارتی ساحل با توجه ملی رفع میشود، گفت: یکی از دغدغههای اساسی مازندران که منجر به آسیبهای اجتماعی میشود، حوزه ساحل است.
آیتالله طبرسی با عنوان اینکه مسافران و گردشگران خارجی به ساحل استان سفر میکنند یادآور شد: شاهد حضور گردشگرانی از استرالیا نیز در سواحل استان بودهایم.
امامجمعه ساری، از اعتیاد بهعنوان یک بلای اجتماعی عام یادکرد و گفت: در مازندران سالانه بیش از ۱۲ میلیون مسافر به استان مازندران سفر میکنند و لازم است به حوزه اجتماعی و ساحل دریا توجه شود.
مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و طبق آمار سالانه ۹۰ درصد گردشگران استان برای دیدن دریا به استان سفر می کنند، از این رو تامین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز در سواحل و توجه ملی به آن از ضرورت ها به شمار می رود.
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