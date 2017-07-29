۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۵۶

به همت حوزه هنری؛

آلبوم موسیقی «هاوار» در لرستان رونمایی شد

خرم‌آباد- آلبوم موسیقی «هاوار» با موضوع رضوی در حوزه هنری لرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن میلاد مبارک حضرت امام رضا (ع) با حضور مسئولان فرهنگی حوزه هنری و هنرمندان لرستان از آلبوم موسیقی «هاوار» طی مراسمی رونمایی شد.

در ابتدای این برنامه محمد امیدی پور رئیس حوزه هنری لرستان به تشریح اهداف و اولویت های حوزه هنری در بخش موسیقی و سرود پرداخت و گفت: موسیقی محلی مناطق مختلف کشور ظرفیتی هنری برای تولید آثار موسیقایی با مضامین بر گرفته از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

وی  افزود: آلبوم «هاوار» نخستین آلبوم مهران غضنفری هنرمند جوان لرستانی است که در آن علاوه بر قطعاتی با موضوع امام رضا(ع)، ترانه «خلیج عاشقی» را با موضوع خلیج فارس و وحدت ایران اسلامی می شنویم که نمونه ای خوش ساخت از موسیقی لری با مضامین ارزشمند است.

در ادامه این مراسم مهران غضنفری خواننده و آهنگساز این آلبوم توضیحاتی پیرامون قطعات مختلف آلبوم و فرایند تولید اثر عنوان کردند و سپس با حضور مسئولان و پیشکسوتان موسیقی لری آلبوم «هاوار» رونمایی شد. اجرای زنده قطعاتی از آلبوم پایان بخش این برنامه فرهنگی و هنری بود که مورد توجه حاضران در سالن قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، آلبوم «هاوار» با صدای مهران غضنفری و تنظیم داوود رضایی در سال ۹۵ در واحد موسیقی حوزه هنری لرستان تولید و در سال ۹۶ با همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری در ۳۰۰۰ نسخه منتشر شده است.

