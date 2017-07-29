آلبوم موسیقی «هاوار» در لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن میلاد مبارک حضرت امام رضا (ع) با حضور مسئولان فرهنگی حوزه هنری و هنرمندان لرستان از آلبوم موسیقی «هاوار» طی مراسمی رونمایی شد.

در ابتدای این برنامه محمد امیدی پور رئیس حوزه هنری لرستان به تشریح اهداف و اولویت های حوزه هنری در بخش موسیقی و سرود پرداخت و گفت: موسیقی محلی مناطق مختلف کشور ظرفیتی هنری برای تولید آثار موسیقایی با مضامین بر گرفته از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

وی افزود: آلبوم «هاوار» نخستین آلبوم مهران غضنفری هنرمند جوان لرستانی است که در آن علاوه بر قطعاتی با موضوع امام رضا(ع)، ترانه «خلیج عاشقی» را با موضوع خلیج فارس و وحدت ایران اسلامی می شنویم که نمونه ای خوش ساخت از موسیقی لری با مضامین ارزشمند است.

در ادامه این مراسم مهران غضنفری خواننده و آهنگساز این آلبوم توضیحاتی پیرامون قطعات مختلف آلبوم و فرایند تولید اثر عنوان کردند و سپس با حضور مسئولان و پیشکسوتان موسیقی لری آلبوم «هاوار» رونمایی شد. اجرای زنده قطعاتی از آلبوم پایان بخش این برنامه فرهنگی و هنری بود که مورد توجه حاضران در سالن قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، آلبوم «هاوار» با صدای مهران غضنفری و تنظیم داوود رضایی در سال ۹۵ در واحد موسیقی حوزه هنری لرستان تولید و در سال ۹۶ با همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری در ۳۰۰۰ نسخه منتشر شده است.