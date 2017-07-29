کشته و زخمی شدن دهها مزدور سعودی در «تعز» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، در پی عملیات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه مزدوران سعودی در پادگان خالد در بخش «موزع» استان تعز ۲۲ مزدور سعودی کشته و ۱۹ نفر دیگر از آنها زخمی شدند.

در همین راستا یک منبع نظامی اعلام کرد که مزدوران سعودی قصد داشتند با انواع سلاح متوسط و سنگین به سمت پادگان خالد پیشروی و بر آن سیطره یابند اما نیروهای ارتش و کمیته های مردمی با آنها مقابله کردند.

این منبع افزود که نیروهای یمنی تحرکات مزدوران را مورد رصد قرار داده و با اجرای یک عملیات منحصربفرد تجمعات آنها در ضلع غربی پادگان خالد را با موشک های حرارتی هدف قرار دادند که به آتش گرفتن سه خودروی نظامی و کشته شدن سرنشینان آن منجر گردید.

وی همچنین از وخامت وضعیت اغلب زخمی های مزدوران سعودی خبر داد.