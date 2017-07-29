شهرام میررضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر گزارش واصله و گشت و کنترل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدختر در مسیر آزاد راه (منطقه انار رود) به یک دستگاه خودروی سایپا مشکوک شدند.

وی افزود: پس از تعقیب و گریز و طی مسافتی در مسیر آزاد راه خودروی مذکور توسط این نیروها متوقف شد و راننده و سرنشینان آن با رها کردن خودرو متواری شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر گفت: پس از بازرسی تعداد ۸ گالن شیره درخت بنه که قاچاق است و ممنوعیت قانونی دارد از داخل خودرو کشف و ضبط شد.

میررضایی افزود: این خودرو به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی پلدختر انتقال داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر از مردم خواست در صورت مشاهده این گونه تخلفات و خراش دادن درختان بنه، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ به این اداره اطلاع دهند.