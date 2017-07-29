اولین دوره مسابقات «پتانک» استان تهران در پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر اولین دوره قهرمانی مسابقات پتانک کارگران استان تهران در زمین تازه تاسیس این رشته ورزشی در شهر پردیس برگزار شد.

بنابراین گزارش این مسابقات با حضور جاسم منوچهری بنیان‌گذار پتانک در کشور، مسئولین این انجمن، مسئولین ادارات شهرستان از جمله شهرداری و اداره ورزش و جوانان، و با حضور پر شور و غافلگیر کننده پرسنل کارخانجات و واحدهای صنعتی استان، روز جمعه در رده های مختلف سنی به صورت انفرادی و تیمی در کنار سالن والفجر شهرستان پردیس تهران اجرا شد.

در این مسابقات احیاء آذرباز در اولین دوره برگزاری این رشته فوق العاده جذاب و مهیج، مقام قهرمانی، شهره رجبی و سمیرا قربانی به ترتیب عناوین دوم و سوم انفرادی زنان را کسب کردند.

در دیگر دسته‌ها نیز افراد ذیل به نشان‌های طلا، نقره و برنز دست پیدا کردند.

دسته انفرادی مردان

١. محمود تشکری

٢. حسین الهی منش

٣. منوچهر دادگستر

دسته تیمی ترکیبی

١. نگین سلیمی، حسین الهی منش

٢. لیلا حکمت، امین ابراهیمیان

٣. محبوبه مرادی، ایرج سلیمانی

دسته انفرادی زنان رده سنی جوانان

١. راضیه رستمی

٢. مریم اشرفی

٣. ریحانه تشکری

نتایج رقابت های آینده سازان پتانک در رده سنی نوجوانان

١. حنانه فرهادی

٢. حنانه امیری

٣. زهرا جنگروی