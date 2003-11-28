دومين همكاري "سرلن مك كلن" و " پيترجكسون " شكل مي گيرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه كه درفيلم " بازگشت سلطان " آخرين قسمت ازسه گانه "ارباب حلقه ها " نقش جادوگر گاندولف را بازي كرد به احتمال بسياردرساخته جديد " پيترجكسون" تحت عنوان " كينگ كنك " به ايفا ي نقش مي پردازد.
اودراين مورد گفت:" كارگردان به من اطلاع داده كه احتمالا نقشي را دراين فيلم برعهده ام مي گذارد. اميدوارم كه اين امرتحقق يابد."
" كينگ كنگ " كه بازسازي فيلم سال 1933 با همين نام است ازحضوربازيگراني چون " اندي سركيس " و" نوامي واتز" درنقشهاي اصلي سود مي جويد.
ازديگرپروژه هاي " لن مك كلن " مي توان به فيلمهاي " اميلي " ، " مردان مجهول " ، " ديويد كاپرفيلد " و" خدايان وهيولاها " اشاره كرد .
نظر شما