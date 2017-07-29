خنثی سازی «طرحی تروریستی» برای ساقط کردن هواپیما در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا از خنثی سازی «طرحی تروریستی» برای ساقط نمودن هواپیما در این کشور خبر داد.

ترنبول در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه اقدامات امنیتی در تمام فرودگاه های استرالیا تشدید شده است، افزود: می توانم به شما بگویم که شب گذشته به منظور خنثی سازی طرحی تروریستی برای ساقط کردن یک هواپیما، عملیات گسترده ضد تروریسم به اجرا درآمد.

گفتنی است که پلیس مبارزه با تروریسم استرالیا از صبح روز شنبه در ۴ محله سیدنی اقدام به انجام عملیات ضد تروریستی کرده بود.

چهار نفر در این عملیات بازداشت شدند.