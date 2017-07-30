کانادا نگران بکارگیری تجهیزات ساخت این کشوردرسرکوبهای شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت امور خارجه کانادا نسبت به گزارش ها درباره احتمال بکارگیری تجهیزات ساخت این کشور توسط عربستان سعودی برای اقدامات سرکوبگرانه در شرق این کشور ابراز نگرانی کرد و تحقیقات فوری در این خصوص را خواستار شد.

وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که دولت این کشور در صورت اثبات اینکه صادرات کانادا در زمینه ارتکاب جرائم حقوق بشری استفاده شده است، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

یک روزنامه کانادایی پیش از این گزارش هایی را در مورد احتمال اینکه از تجهیزات مورد فروش کانادا به عربستان در اقدامات امنیتی گسترده علیه اهالی شهر العوامیه در شرق عربستان استفاده شده باشد منتشر کرده بود.

گفتنی است که اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی علیه شیعیان ساکن مناطق شرقی عربستان همچنان ادامه دارد.

جامعه جهانی و کشورهای اسلامی تاکنون هیچ موضعی در قبال جنایت های سعودی ها علیه شیعیان طی سه ماه گذشته اتخاذ نکرده اند.