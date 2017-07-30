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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۳

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سیزدهمین المپیاد ورزشی کارکنان تامین اجتماعی درزنجان برگزارمی شود

سیزدهمین المپیاد ورزشی کارکنان تامین اجتماعی درزنجان برگزارمی شود

زنجان-مدیر درمان استان زنجان گفت: سیزدهمین المپیاد ورزشی رشته دو ومیدانی کارکنان تامین اجتماعی سراسر کشور در زنجان برگزار می شود.

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیزدهمین المپیاد ورزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی از سراسر کشور از هفتم مرداد ماه با حضور بیش از ۱۳۰ تن از ورزشکاران از سراسر کشور و با حضور مدیر کل خدمات عمومی و رفاه  شروع شد. 

وی اظهار کرد: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با حضور مدیر کل خدمات عمومی و رفاه سازمان تامین اجتماعی کشوربود. 

مدیر درمان استان زنجان در خصوص تعداد تیمهای شرکت کننده در این المپیادگفت: بیش از ۱۳۰ تن از ورزشکاران در قالب  ۲۹ تیم ورزشی دو میدانی در این دوره از المپیاد ورزشی از استانهای مختلف کشور و از واحدهای بیمه ای و درمانی حضور دارند. 

محمدی تاکید کرد: مسابقات راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه هشتم مرداد ماه در محل سالن ایپکچی برگزار می شود. 

کد مطلب 4044711

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