ثبت جشن برداشت گندم هشترود به زودی در سطح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید شامگاه شنبه در آئین شکرگذاری برداشت گندم این شهرستان که در محل روستای دهلان ازتوابع بخش مرکزی برگزارشد با اعلام این مطلب گفت: شهرستان هشترود ازدیرباز به عنوان انبار غلات استان مطرح بوده وهست ودراین راستا و با توجه توجه به ظرفیت موجود در بخش کشاورزی گندم هشترود به زودی شاهد به ثبت رسیدن جشن برداشت گندم درکشور خواهیم بود.

وی افزود: با اصلاح الگوی کشت، استفاده از علم کشاورزی، اخذ آموزش‌های لازم واستفاده صحیح از امکانات باید بتوانیم بیش از پیش درامر تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم تلاش کنیم تا جایگاه برتر تولید گندم را در استان حفظ کنیم.

مستفید درادامه درباره تخریب مراتع ومنابع طبیعی خاطرنشان کرد: مراتع ومنابع طبیعی خدا دادی، نعمت بزرگی در دستان ما هستند واگر نتوانیم به خوبی از داشته هایمان حفاظت کنیم قطعا دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

فرماندارهشترود درآخر از کشاورزان خواست باتوجه به کم آبی منطقه وعدم بارش باران شخم مناسب، اصول فنی و علمی کشاورزی را درهنگام کاشت رعایت کنند تا محصول خوبی بدست آورند.