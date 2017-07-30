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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۷

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان:

کردستان میزبانی شایسته برای مسابقات دانش آموزان کشور بود

کردستان میزبانی شایسته برای مسابقات دانش آموزان کشور بود

سنندج – مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: استان کردستان با بسیج تمامی ظرفیت های در اختیار، میزبانی شایسته برای برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی کشور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی شنبه شب در مراسم اختتامیه مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر کشور که به میزبانی شهر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی مسئولات وزارت، خوشبختانه کردستان میزبانی شایسته برای برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی کشور بود.

وی ادامه داد: میزبانی استان کردستان از یک رقابت ورزش دانش آموزی در این سطح برای اولین بار صورت گرفت و خوشبختانه با توجه به تلاش های صورت گرفته تیم های شرکت کننده و ناظران وزارت، رضایت خوبی از اقدامات و برنامه ریزی های کردستان داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ضمن تقدیر از معاون تربیت بدنی و سلامت استان و سایر همکاران وی، گفت: خوشبختانه طی سه سال اخیر رشد ورزش دانش آموزی در استان کردستان با شتاب بسیار خوبی آغاز شده است و کردستانی که دو سال قبل در رتبه ۲۵ کشور بود، سال قبل به رتبه هشتم صعود کرد.

وی به وضعیت ورزش دانش آموزی به ویژه در بین دختران اشاره کرد و افزود: توجه به ورزش دانش آموزی روز به روز در حال افزایش است و جای خوشحالی است که این مهم در بخش دختران با استقبال بیشتری مواجه می شود.

قربانی عنوان کرد: حضور دختران در میدان های ورزشی و ترویج ورزش در بین این قشر باعث می شود تا جامعه سالمتر باشد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های در اختیار برای رسیدن به این هدف مهم بهره برداری شود.

در ادامه این مراسم علاوه بر انجام برنامه های متعدد و مختلف فرهنگی و هنری، از تیم های برتر متوسطه اول و دوم حاضر در مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر تقدیر و تجلیل شد.

معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان، طی ۱۵ روز گذشته میزان مسابقات دو و میدانی دانش آموزان پسر و دختر کشور در تمامی مقاطع تحصیلی بود.

کد مطلب 4044717

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