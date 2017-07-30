کردستان میزبانی شایسته برای مسابقات دانش آموزان کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی شنبه شب در مراسم اختتامیه مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر کشور که به میزبانی شهر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی مسئولات وزارت، خوشبختانه کردستان میزبانی شایسته برای برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی کشور بود.

وی ادامه داد: میزبانی استان کردستان از یک رقابت ورزش دانش آموزی در این سطح برای اولین بار صورت گرفت و خوشبختانه با توجه به تلاش های صورت گرفته تیم های شرکت کننده و ناظران وزارت، رضایت خوبی از اقدامات و برنامه ریزی های کردستان داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ضمن تقدیر از معاون تربیت بدنی و سلامت استان و سایر همکاران وی، گفت: خوشبختانه طی سه سال اخیر رشد ورزش دانش آموزی در استان کردستان با شتاب بسیار خوبی آغاز شده است و کردستانی که دو سال قبل در رتبه ۲۵ کشور بود، سال قبل به رتبه هشتم صعود کرد.

وی به وضعیت ورزش دانش آموزی به ویژه در بین دختران اشاره کرد و افزود: توجه به ورزش دانش آموزی روز به روز در حال افزایش است و جای خوشحالی است که این مهم در بخش دختران با استقبال بیشتری مواجه می شود.

قربانی عنوان کرد: حضور دختران در میدان های ورزشی و ترویج ورزش در بین این قشر باعث می شود تا جامعه سالمتر باشد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های در اختیار برای رسیدن به این هدف مهم بهره برداری شود.

در ادامه این مراسم علاوه بر انجام برنامه های متعدد و مختلف فرهنگی و هنری، از تیم های برتر متوسطه اول و دوم حاضر در مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر تقدیر و تجلیل شد.

معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان، طی ۱۵ روز گذشته میزان مسابقات دو و میدانی دانش آموزان پسر و دختر کشور در تمامی مقاطع تحصیلی بود.