دانش افزایی مربیان نیاز جدی فوتبال کردستان/خبری از حمایت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امجد دلاوری شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه دوره آموزش مربیگری درجه c که به همت هیات فوتبال کردستان برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه امروز به دلایل مختلف نام و نشانی از فوتبال در استان کردستان باقی نمانده است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای نه چندان دور گذشته کردستان یکی از قطب های اصلی فوتبال در کشور بود، بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که فوتبال در کردستان نیازمند تلاش و همت بیشتر برای خودنمایی است و در این راستا باید از تمامی ظرفیت های در اختیار نیز در این بخش بهره برداری کرد.

پیشکسوت فوتبال استان کردستان ادامه داد: هر چند که فوتبال کردستان در این سالها موفق به حضور در سطح اول فوتبال کشور نشده است ولی در بعضی از بخش ها از جمله داوری نام و نشان خوبی برای خود دست و پا کرده است و باید همه تلاش کنیم تا در سایر بخش ها به سطح بهتری برسیم.

وی گفت: مربیان یکی از ارکان اصلی برای توسعه و پیشرفت فوتبال کردستان به شمار می روند و من خیلی خوشحالم که امروز در این جلسه شاهد حضور جوانان علاقمند به فوتبال در دوره آموزش مربیگری هستم و بدون شک با تلاش و همت شما عزیزان و سایر مربیان زحمت کش می توانیم زمینه برای پیشرفت فوتبال کردستان را فراهم کنیم.

دلاوری عنوان کرد: همه مربیان فوتبال کردستان به ویژه شما عزیزانی که در این دوره حضور دارید باید تلاش کنید تا با کار و پیشکار بیشتر به ویژه در رده های سنی پایه، شرایط را برای رشد فوتبال در استان کردستان فراهم کنید.

وی ضمن تقدیر از مسئولان هیات فوتبال کردستان برای برگزاری این دوره های آموزشی، یادآور شد: برگزاری مستمر این دوره های آموزشی و پیشتکار عزیزان مربی برای به روز شدن یکی از نیازهای اصلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این پشکسوت فوتبال استان کردستان عنوان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی خبری از حمایت های دولتی و بخش خصوصی در میان نیست و به همین دلیل باید با تلاش اهالی فوتبال برای توسعه و پیشرفت این رشته برنامه ریزی کرد.

وی به شماری از وعده های داده شده در راستای کمک به پیشرفت فوتبال استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: تمامی این وعده ها از سوی مسئولان مختلف مطرح شده ولی متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است و به همین دلیل دیگر ما نباید منتشر اجرایی شدن این وعده ها باشیم.

دلاوری گفت: امروز فوتبال کردستان تنها با همت شماری جوان و عاشق این رشته جلو می رود و امیدوارم که حضور مربیان جدید و با دانش در این عرصه بتواند رشته های پایه در استان را در مسیر بهتری قرار دهد.

سید مختار حسینی مدرس رسمی فدراسیون فوتبال که تدریس این دوره آموزشی را نیز بر عهده داشت، در این جلسه عنوان کرد: امروز تلاش های خوبی برای پیشرفت فوتبال در کردستان آغاز شده است ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی گفت: همه باید همراه با هم و به صورت جمعی برای پیشرفت فوتبال در کردستان تلاش کنیم و در این صورت است که می توان به آینده امیدوار بود تا شرایط فوتبال کردستان تغییر پیدا کند.

صابر قریشی رئیس دپارتمان داوری هیات فوتبال کردستان نیز با اشاره به اینکه امروز ما در رشته فوتبال در کشور نام و نشانی نداریم، گفت: خوشبختانه علیرغم وضعیت نا مناسب فوتبال، ما در بخش داوری حرف های زیادی برای گفتن داریم.

وی گفت: همه ارکان دخیل در فوتبال کردستان باید همراه و همزمان با هم پیشرفت کنند و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه ما از دانش روز در بخش های مختلف بهره برداری کنیم و هیات در این بخش برنامه ریزی های خوبی را آغاز کرده است.

دوره آموزش مربیگری درجه c با حضور ۳۰ نفر از علاقمندان به رشته فوتبال به مدت یک هفته و به همت هیات فوتبال استان کردستان در استادیوم ملک نیا شهر سنندج برگزار شد.