۱۶مرکز توانبخشی برای۳۰هزارمعلول مرکزی/لزوم افزایش مراکز کاردرمانی

فریبا نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰هزار معلول در استان تحت حمایت بهزیستی هستند و تنها ۱۶مرکز توانبخشی در سه شهرستان برای ارائه خدمات به این تعداد معلول وجود دارد، اظهار داشت: از ۱۶ مرکز توانبخشی و حرفه آموزی بهزیستی در استان مرکزی، ۱۲ مرکز در اراک، سه مرکز در ساوه و یک مرکز هم در تفرش فعال هستند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی گفت: دفتر توان پزشکی و توانبخشی روزانه یکی از سه فعالیت معاونت توانبخشی بهزیستی استان مرکزی است که خدمات وسیع و گسترده ای را به معلولان ارایه می دهد.

وی بیان کرد: خرید وسایل و لوازم مورد نیاز معلولین در این حوزه انجام می شود که طبق نیاز معلولین وسایل بهداشتی و تملکی برای آنان تهیه و براساس دستورالعمل های موجود بین آنان توزیع می شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی افزود: از دیگر فعالیت های حوزه توان پزشکی مراکزی هستند که خدماتی نظیر فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی و... را انجام می دهند و معلولین از این خدمات با تعرفه دولتی استفاده می کنند.

نوروزی عنوان کرد: در شهرستان های استان که ارایه اینگونه خدمات به صورت دولتی وجود ندارد، از سوی بهزیستی اعتباری با عنوان خرید خدمت تعریف شده که برای انجام معاینات معلولینی که به مراکز طرف قرارداد بهزیستی مراجعه می کنند پرداخت می شود، همچنین تاسیس، ایجاد و نظارت بر فعالیت های مراکز روزانه توانبخشی برعهده این معاونت است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی دو بخش هستند، خاطرنشان ساخت: این واحدها شامل مرکز روزانه توانبخشی و مراکز حرفه آموزی است و هم اکنون ۱۶ مرکز توانبخشی روزانه و حرفه آموزی در استان وجود دارد.

وی تاکید کرد: افزایش مراکز توانبخشی یک ضرورت است که آن را دنبال می کنیم و در رابطه با مراکز روزانه توانبخشی چون توسط بخش خصوصی ایجاد می شود، هر شهرستانی که متقاضی برای راه اندازی باشد، با مساعدت، مجوز لازم از سوی بهزیستی صادر خواهد شد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: از دیگر فعالیت های این بخش از بهزیستی کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا است، کودکانی که غربال گری شده و مشخص می شود ناشنوایی عمیق دارند بعد از اینکه تحت پوشش قرار گرفتند، در بیمارستان های طرف قرار داد بهزیستی با کمک بهزیستی و مجمع خیران کاشت حلزون برای آنها به صورت رایگان انجام می شود و پس از آن در مراکز روزانه توانبخشی از خدمات گفتار درمانی و تمرین شنیداری استفاده می کنند.