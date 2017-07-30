احتمال تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انور عشقی ژنرال بازنشسته عربستانی و مدیر مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه تأکید کرد که بحران کشورهای عربی با قطر به سوی تشدید بیشتر حرکت می کند و نشست ۴ کشور تحریم کننده قطر که در منامه پایتخت بحرین برگزار می شود می تواند با اقدامات اقتصادی و سیاسی بیشتری علیه دوحه همراه شود.

عشقی تأکید کرد که در نشست منامه قرار است ۴ کشور اقدامات خود در دو ماه گذشته را ارزیابی کنند و در عین حال ضمن انجام هماهنگی در اقداماتی که آینده اتخاذ می کنند، بر مطالبات ۱۳ گانه خود تأکید خواهند کرد. این ژنرال بازنشسته عربستانی معتقد است که همه این اقدامات مانند یک اهرم فشار بر قطر تأثیر می گذارد تا در نهایت این کشور رفتارهای خود را که به گفته عشقی برای شورای همکاری خلیج فارس مضر است یا همکاری با تروریسم به شمار می رود، کنار بگذارد.

کارشناس عربستانی معتقد است که قطر همچنان بر چند جمله ای که پیش از این گفته پافشاری می کند و می گوید که مطالبات کشورهای عربی غیر منطقی، غیر قابل اجرا و غیر واقعی است. به گفته عشقی کشورهای عربی نمی خواهند قطر را اذیت کنند بلکه می خواهند این کشور به مسیر صحیح بازگردانده شود تا در شورای همکاری خلیج فارس و اتحاد کشورهای عربی هرچیزی سر جای خودش قرار بگیرد.

وی پیش بینی کرده که احتمالا نتیجه این نشست تند تر شدن مواضع کشورهای عربی علیه قطر و اتخاذ تدابیر سختگیرانه تر مالی و اقتصادی باشد و شاید در نهایت عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس به حالت تعلیق در آید.

این کارشناس عربستانی معتقد است که ۴ کشور تحریم کننده قطر یک روش راهبردی در مقابل قطر دارند که مهمترین بخش آن بازگرداندن دوحه به آغوش کشورهای عربی آن هم از راه صحیح آن است، یعنی اجازه ندهند بحران کشورهای عربی از چارچوب شورای همکاری خلیج فارس خارج شود و با استفاده از کلید وازه حمایت از تروریسم باعث شده اند که قطر در هر دیداری که دارد با این جمله مواجه شود که باید در این زمینه شفاف سازی کند و از حمایت از گروه های افراطی دوری کند.

ژنرال بازنشسته عربستانی درباره روابط دوحه با واشنگتن هم اظهار نظر کرده و معتقد است که آمریکا درباره قطر دست به تقسیم نقش زده به صورتی که دونالد ترامپ قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرده اما وزیر خارجه این کشور به قطر سفر کرده و با دوحه یادداشت تفاهم در زمینه مقابله با تروریسم امضا کرده است و به این ترتیب آمریکا موفق شده کنترل بانک مرکزی قطر را به دست بگیرد. عشقی ادعا می کند که همه حواله های بانکی قطری تحت نظارت آمریکا انجام می شود و حتی یک ریال قطری از این کشور بدون نظارت آمریکایی ها خارج نمی شود.

این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که ناظران معتقدند دلیل تضاد و تفاوت در مواضع وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید اختلاف نظر واقعی است که رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد و و این اختلاف نظر به بحران قطر و کشورهای عربی هم محدود نمی شود بلکه در خصوص ایران و سوریه هم وجود دارد به همین دلیل برخی گزارش های رسانه ایی اخیرا از تصمیم ترامپ برای برکناری وزیر خارجه این کشور خبر داده بودند.