۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۶

مدیرکل بهزیستی استان سمنان:

مرکز آمنه شاهرود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شاهرود - مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه مرکز نگهداری کودکان و نوجوان آمنه شاهرود ۵۵درصد پیشرفت فیزکی دارد، گفت: این مرکز ظرفیت نگهداری ۲۵دختر و ۲۵پسر را دارد.

علیرضا ایزدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه دیدار رئیس سازمان بهزیستی از مرکز آمنه شاهرود، بیان کرد: این مرکز هم اکنون ۵۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی هزینه ای بالغ بر ۲.۵میلیارد تومان که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن با کمک خیران هزینه شده و مد نظر است که سازمان بهزیستی نیز بتواند مساعدت هایی را داشته باشد.

وی افزود: مرکز آمنه شاهرود در زمینی به مساحت دو هزار و ۹۸۰ متر مربع در دست ساخت است و سه سال از برگزاری آئین کلنگ زنی آن می گذرد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان، گفت: مرکز آمنه شاهرود بدون کمک های دولتی و با همراهی هلال احمر، سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، فرمانداری و همچنین انجمن آمنه در دست ساخت است.

ایزدپور بیان کرد: به طور کلی اعتبارات مرکز آمنه شاهرود، با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، توسط مردم تامین شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات این مجموعه بدهی ۳۰ میلیونی تامین اجتماعی است که این امر یکی از چالش های پیش روی مرکز آمنه محسوب می شود که امیدواریم بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور برای بازدید از چهار طرح به شاهرود سفر کرده است.

