نقل و انتقال فرآورده های خام دامی مستلزم اخذ گواهی بهداشتی است

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز جمع آوری شیر و سایر مراکز دریافت کننده عمده شیر خام، همه ماشین های حمل شیر خام باید، مجوز بهداشتی حمل را دریافت کنند که این امر با نظارت های کارشناسان دامپزشکی کنترل می شود.

وی افزود: استان قزوین با دارا بودن ظرفیت بالای تولید شیر، یکی از قطب های تولید این محصول در کشور می باشد که یکی از وظایف سازمان دامپزشکی کشور ساماندهی نحوه تولید و توزیع این محصول بوده و بازدیدهای مستمر کارشناسان دامپزشکی، ارائه خدمات رایگان در خصوص پایش و مراقبت از بیماری های مشترک بین انسان و دام بخصوص بیماری مهلک سل و بروسلوز (تب مالت) و واکسیناسیون رایگان گوساله های دامداری ها علیه بیماری بروسلوز، تنها بخشی از خدماتی است که دامپزشکی به طور مستقیم به دامداران ارائه می دهد و بر تولیدات ارزشمند دامداری ها نظارت دارد.

یزدی تصریح کرد: در راستای کنترل بهداشتی شیر خام، بر اساس مصوبات و قوانین موجود ، دامداران علاوه بر تهیه مجوز در خصوص حمل دام زنده، موظفند نسبت به تهیه مجوز حمل برای شیر خام نیز اقدام نمایند. همچنین مراکز جمع آوری شیر نیز موظفند علاوه بر دریافت مجوز حمل از دامداران، نسبت به تهیه مجوز جهت انتقال نهایی به مقاصد مورد نظر اقدام نمایند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین عنوان کرد: با توجه به رایزنی های انجام شده از مراکز جمع آوری شیر، و قول همکاری برخی از این مراکز امیدواریم این فرایند ادامه یافته و شاهد اجرای این روند برای تمامی شیر تولیدی باشیم.