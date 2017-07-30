۲ آلبوم موسیقی «دمساز» و «گلستان آهنگ» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از تولیدات موسیقی حوزه هنری استان گلستان شامگاه شنبه با حضور اهالی و دوستداران فرهنگ و هنر در گرگان برگزار شد.
نقی محمد نژاد، رئیس حوزه هنری در این مراسم اظهار کرد: رسالت حوزه هنری این است که با کمترین بودجه ارزشمندترین کار را ارائه دهد و از هنرمندان حمایت کند.
وی افزود: قطار فرهنگ و هنر روبهجلو در حال حرکت است و اگر ما در این زمینه کمکاری کنیم قطعاً از این قطار جا میمانیم.
محمد نژاد افزود: امیدوارم روزی مدیران فرهنگی ما بیدار شوند و ارزش و قدر هنر را درک کنند.
وی با انتقاد از حضور نیافتند برخی از مدیران دعوتشده به این مراسم اظهار کرد: امیدوارم مدیران دلسوز با حضور خود در بین اهالی فرهنگ و هنر موجبات دل گرمی هنرمندان را فراهم کنند.
رئیس حوزه هنری افزود: امیدوارم روزی بهجایی برسیم که هنرمندان را در زمان زندهبودنشان ارج نهیم نه اینکه بعد از مرگ به یادشان بیافتیم.
هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی در این مراسم گفت: گلستان استانی تازه تأسیس بوده و از منابع و مأخذ کم دارد.
وی افزود: در اروپا قبل از اینکه استانی معرفی شود ابتدا منابع و مأخذ وجودی این استان جمعآوری میشود تا مشخص شود این استان از چه سابقهای برخوردار است، بخشی از منابع هم مربوط به فرهنگ و هنر میشود.
جاوید گفت: هنر بازگوکننده فرهنگهاست و فرهنگ هم دارای هنر است، از اینرو باید به هنر اهمیت داده شود.
کار پژوهشی موسیقی در گلستان ارزشی ندارد
وی تصریح کرد: از نوع برخوردی که با پژوهشهایی درزمینهٔ هنر میشود تنها میتوان گفت متأسفم، چراکه کار پژوهشی در گلستان ارزشی ندارد.
وی بابیان اینکه چندین طرح پژوهشی درزمینهٔ هنر ارائه داده است، اظهار کرد: هر بار پاسخ میدهند بودجهای برای این کار نداریم اما بعدها شاهد اجرای پروژههای هنری ضعیف در این زمینه میشویم.
جاوید ادامه داد: در سال ۹۰ همایشی ملی در تهران برگزار کردم با عنوان «آواها و آیینهای کار در ایران» که کتابی در این زمینه چاپ و ۱۶ سی دی مرتبط با آن منتشر شد.
این پژوهشگر عرصه موسیقی گفت: استان گلستان موسیقی غنی فراوانی از قومیتهای مختلف ترکمن، بلوچ، کرمانجی و ... دارد که متأسفانه برای زنده نگهداشتن بخشهایی از آن اقدامی نشده است و افرادی که حافظان این میراث بودهاند فوتشده و آن هنر و اطلاعات ارزشمند را با خود دفن کردهاند.
وی افزود: «گرایلی»، «سَیَخی»، «پلنگها» و ... قومیتهایی در استان گلستان هستند که میتوان در رابطه با هنر موسیقیشان کتابها نوشت اما متأسفانه به این هنر در گلستان توجهی نشده و اهمالکاری رخداده است.
جاوید گفت: من در این استان غریبه هستم اما دلم برای فرهنگ این منطقه میسوزد که اگر به آن توجهی نشود از بین میرود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حال پژوهش بر روی لالاییهای اقوام مختلف استان گلستان هستیم و تا شهریورماه نتایج آن مشخص میشود.
در این مراسم از آلبوم موسیقی «دمساز» به خوانندگی عبدالله ساورعلیا و تنظیم بهنام ارجمندی و آلبوم «گلستان آهنگ» اثری از هوشنگ جاوید و سید احمد حسینی رونمایی شد.
نظر شما