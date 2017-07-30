به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان جهان طی روزهای ۱۰تا ۱۵ مردادماه در تامپره به میزبانی کشور فنلاند برگزار خواهد شد که اعضای تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان بعد از طی مسافتی ۱۴ساعته به محل برگزاری مسابقات رسیدند و در هتل محل اقامت خود اسکان یافتند.

اعضای تیم کشتی آزاد جوانان ابتدا از تهران عازم استانبول ترکیه و سپس از آنجا راهی هلسینکی فنلاند شدند. از هلسینکی نیز با طی کردن مسافتی دو ساعته با قطار به شهر تامپره، میزبان مسابقات رسید.

آزادکاران چهار وزن اول کشورمان فردا (دوشنبه) وزن کشی خواهند داشت.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد اعزامی به این مسابقات به شر ح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا سرلک

۵۵ کیلوگرم: نادر نصری

۶۰ کیلوگرم: یونس امامی

۶۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۷۴ کیلوگرم: محمد متقی نیا

۸۴ کیلوگرم: احمد بذری قلعه

۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا

۱۲۰ کیلوگرم: نعیم حسن زاده

سرمربی: تقی اکبرنژاد

مربیان: محمود حسن نیا، حسن طهماسبی، مسعود مصطفی جوکار، تورج کفایی

سرپرست: پرویز عالی

مدیر تیم های نوجوانان و جوانان: مجید ترکان

بر اساس برنامه این مسابقات رقابت های کشتی آزاد روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ مردادماه برگزار می شود.

برنامه این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۹ مردادماه:

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ : وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۱۰ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ :مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آ زاد

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ :وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

چهارشنبه ۱۱ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ :مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه ۱۳ مردادماه:

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ :وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۱۴ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ :مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ :وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۱۵ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ :مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی