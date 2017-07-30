صادرات بیش از ۶۰۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان کرمانشاه

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار صادرات صورت گرفته از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان گفت : در ۴ ماهه نخست سال جاری ۶۲۰ میلیون و ۷۸۵ هزارو ۵۱۷ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۹۹۶ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: ۲۸۶ میلیون و ۷۵۹ هزارو ۳۲۵ دلار با وزن ۸۲۹ هزارو ۷۱۳ تن از کالاهای فوق درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است.

وی ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت ۳۳۴ میلیون و ۲۶ هزارو ۱۹۲ دلار کالا را با وزن ۶۱۰ هزارو ۲۸۳ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، ظروف ملامین، سیمان، کیسه کلوست، شیر وخامه شیر، کولر آبی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، پروفیل عنوان کرد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

وی بیان داشت: در ۴ ماهه نخست امسال در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۲۹ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.