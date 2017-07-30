شهادت ۶ شهروند شیعه «العوامیه» طی ۳ روز اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم سعودی همچنان در مناطق شیعه نشین شرقی عربستان فاجعه می آفرینند.
براساس این گزارش، طبق آخرین گزارش ها طی سه روز اخیر شش شهروند شیعی ساکن مناطق شرقی توسط سعودی ها به شهادت رسیده اند.
گفتنی است، سعودیها از بامداد روز گذشته به صورت گسترده شهرک شیعه نشین العوامیه را هدف حملات توپخانه ای قرار داده اند.
جامعه جهانی و کشورهای اسلامی تاکنون هیچ موضعی در قبال جنایت های سعودی ها علیه شیعیان طی سه ماه گذشته اتخاذ نکرده اند.
حملات گسترده رژیم سعودی به شهرک العوامیه تقریبا سه ماه است که آغاز شده است.
