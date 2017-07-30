به گزارش خبرنگار مهر، در پی استمرار آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس اینبار جنگل‌ها و مراتع بخش باینگان پاوه از استان کرمانشاه طعمه حریق شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه در این باره به خبرنگار مهر، گفت: این آتش سوزی از صبح روز شنبه به وقوع پیوست که پس از تلاش چندین ساعته نیروهای مردمی و منابع طبیعی یک بخش از این آتش سوزی ها در ساعت ۲۰ مهار شد اما در بخش های دیگر و طی امروز یکشنبه حریق هنوز اطفا نشده است.

یادگار غالبی تصریح کرد: آتش سوزی که به سمت شهر پاوه جریان داشت مهار شد، اما متاسفانه بخش دوم این آتش سوزی ها که به طرف شهرستان جوانرود در جریان بوده هنوز مهار نشده است.

لازم به ذکر است، هر ساله مراتع و جنگل های زیادی از شهرستان پاوه به دلایل مختلف طعمه حریق می شود که این آتش سوزی ها با توجه به توپوگرافی خاص خود، در مناطق صعب‌العبور اتفاق می افتد ک و مقابله با آن نیازمند واکنش سریع است.

در یک ماه اخیر - که شاهد افزایش قابل توجه دما نیز بوده ایم- مراتع و جنگل های زیادی از شهرستان پاوه طعمه حریق شد که به وسیله امداد گران و با کمک جوانان و مردم بومی منطقه مهار شد.