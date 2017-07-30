  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۸

درپی آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس؛

جنگل‌های باینگان پاوه طعمه حریق شد/تداوم آتش‌سوزی پس از ۲۴ ساعت

جنگل‌های باینگان پاوه طعمه حریق شد/تداوم آتش‌سوزی پس از ۲۴ ساعت

کرمانشاه- در پی استمرار آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس، اینبارجنگل‌ها و مراتع بخش باینگان پاوه طعمه حریق شد و پس از ۲۴ ساعت هنوز آتش‌سوزی مهار نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استمرار آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس اینبار جنگل‌ها و مراتع بخش باینگان پاوه از استان کرمانشاه طعمه حریق شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه در این باره به خبرنگار مهر، گفت: این آتش سوزی از صبح روز شنبه به وقوع پیوست که پس از تلاش چندین ساعته نیروهای مردمی و منابع طبیعی یک بخش از این آتش سوزی ها در ساعت ۲۰ مهار شد اما در بخش های دیگر  و طی امروز یکشنبه حریق هنوز اطفا نشده است.

یادگار غالبی تصریح کرد: آتش سوزی که به سمت شهر پاوه جریان داشت مهار شد،  اما متاسفانه بخش دوم این آتش سوزی ها که به طرف شهرستان جوانرود در جریان بوده هنوز مهار نشده است.

لازم به ذکر است، هر ساله مراتع و جنگل های زیادی از شهرستان پاوه به دلایل مختلف طعمه حریق می شود که این آتش سوزی ها با توجه به توپوگرافی خاص خود، در مناطق صعب‌العبور اتفاق می افتد ک و مقابله با آن نیازمند واکنش سریع است.

در یک ماه اخیر - که شاهد افزایش قابل توجه دما نیز بوده ایم- مراتع و جنگل های زیادی از شهرستان پاوه طعمه حریق شد که به وسیله امداد گران و با کمک جوانان و مردم بومی منطقه مهار شد.

کد مطلب 4044733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها