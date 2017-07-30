۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۱

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

۲۸ آزادکار نوجوان به اردوی آماده‌سازی دعوت شدند

اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در رقابت های جهانی روزهای ۹ تا ۱۸ مردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد، به شرح زیر است:

۴۲ کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) حسین رضوانیان (کرمان) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
۴۶ کیلوگرم: عرفان جعفریان – مجتبی سلطان زاده (مازندران) علی شهبازی (کرمانشاه)
۵۰ کیلوگرم: محمد ابراهیمی- محمد خدابخشی (مازندران) حسن عبادی (مازندران)
۵۴ کیلوگرم: مهدی عشقی (مازندران) علی حیدری گودرزی (لرستان) علی قپانوری (همدان)
۵۸ کیلوگرم: مرتضی پور مرتضوی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) محمد کریمی (مازندران) اشکان کوشکی (لرستان)
۶۹ کیلوگرم: سید مبین حسینی (تهران) محمد نخودی (مازندران) هادی شرفبیانی (کردستان)
۷۶ کیلوگرم: میثم زارع (کرمانشاه) محمد حسین اشرفی (مازندران)
۸۵ کیلوگرم: عباس فروتن (مازندران) سیاوش ملکی فرد (لرستان) محمدرضا قیاسی (کرمانشاه)
۱۰۰ کیلوگرم: سید مهدی هاشمی – امیرحسین زارع (مازندران) علیرضا عبدالهی (تهران)

سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان تیم ملی: ابراهیم مهربان- صادق گودرزی- محمدرضا چایچی- تقی داداشی
سرپرست: مصطفی علیزاده

رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه در شهر آتن کشور یونان برگزار می شود.

