به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد، به شرح زیر است:
۴۲ کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) حسین رضوانیان (کرمان) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
۴۶ کیلوگرم: عرفان جعفریان – مجتبی سلطان زاده (مازندران) علی شهبازی (کرمانشاه)
۵۰ کیلوگرم: محمد ابراهیمی- محمد خدابخشی (مازندران) حسن عبادی (مازندران)
۵۴ کیلوگرم: مهدی عشقی (مازندران) علی حیدری گودرزی (لرستان) علی قپانوری (همدان)
۵۸ کیلوگرم: مرتضی پور مرتضوی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) محمد کریمی (مازندران) اشکان کوشکی (لرستان)
۶۹ کیلوگرم: سید مبین حسینی (تهران) محمد نخودی (مازندران) هادی شرفبیانی (کردستان)
۷۶ کیلوگرم: میثم زارع (کرمانشاه) محمد حسین اشرفی (مازندران)
۸۵ کیلوگرم: عباس فروتن (مازندران) سیاوش ملکی فرد (لرستان) محمدرضا قیاسی (کرمانشاه)
۱۰۰ کیلوگرم: سید مهدی هاشمی – امیرحسین زارع (مازندران) علیرضا عبدالهی (تهران)
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان تیم ملی: ابراهیم مهربان- صادق گودرزی- محمدرضا چایچی- تقی داداشی
سرپرست: مصطفی علیزاده
رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه در شهر آتن کشور یونان برگزار می شود.
