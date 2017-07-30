به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گیلان، سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی گیلان در تشریح این خبر گفت: عملیات چهارخطه کردن محور شریانی انزلی- رضوانشهر در دست اقدام بوده و دو کیلومتر آن از طرف انزلی به اتمام و به بهره برداری رسیده است.

محسن عادلی افزود: عملیات اجرائی ۲.۷ کیلومتر آن از طرف رضوانشهر نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد و با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال در حال انجام است که پیش بینی می شود تا چهار ماه آینده به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: عملیات اجرائی باقیمانده مسیر در قالب ماده ۵۶ در دست اقدام است.

گفتنی است طول کل محور انزلی به رضوانشهر ۲۹ کیلومتر است که ۲۳ کیلومتر از سمت انزلی به رضوانشهر بوده و شش کیلومتر آن در کمربندی رضوانشهر واقع شده است.