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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

از امروز تا پایان هفته جاری؛

دمای هوا در خراسان شمالی ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

دمای هوا در خراسان شمالی ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

بجنورد- رئیس پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی گفت: دمای هوا در نقاط گوناگون استان از روز دوشنبه تا اواخر هفته کاهش ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد خواهد داشت.

مهری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو نسبتاً پایدار برای روز یکشنبه در استان است.

هاشمی بابیان اینکه که طی روز یکشنبه پدیده غالب وزش باد و در برخی نقاط وزش شدید باد است، تصریح کرد: طی امروز افزایش دما را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: از روز دوشنبه روند کاهش دما از ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد تا اواخر هفته برای استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۱۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و آشخانه با ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

کد مطلب 4044744

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