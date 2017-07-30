دمای هوا در خراسان شمالی ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

مهری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو نسبتاً پایدار برای روز یکشنبه در استان است.
هاشمی بابیان اینکه که طی روز یکشنبه پدیده غالب وزش باد و در برخی نقاط وزش شدید باد است، تصریح کرد: طی امروز افزایش دما را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: از روز دوشنبه روند کاهش دما از ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد تا اواخر هفته برای استان پیشبینی میشود.
رئیس پیشبینی هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۱۲ درجه سانتیگراد، خنکترین و آشخانه با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است.
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