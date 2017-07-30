یوسف رضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه و نصب هزار و ۴۳۹ دستگاه هوشمند آب و برق بر روی چاههای کشاورزی و ۳۰۵ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای صنعتی خبر داد و افزود: آبگیری طرحهای تغذیه مصنوعی به منظور تقویت سفره های آب زیر زمینی با حجم ۵۳۰ میلیون متر مکعب از سال ۸۴ تاکنون در استان زنجان شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت : یکی از راهکارهای تقویت سفره آب های زیرزمینی تغذیه مصنوعی است این اقدام از سال ۹۱ در سطح استان آغاز شده و هر سال انجام می شود. یکی دیگر از اقدامات برای استفاده مناسب از منابع آبی کنتوردار کردن چاه های آب و هوشمندسازی آن است.

رضاپور از بحرانی بودن پنج دشت استان زنجان از میزان هفت دشت موجود خبر داد و گفت: عمده مصرف منابع آبی کشور در بخش کشاورزی است. این میزان در کشور ۹۰ درصد بوده که در استان زنجان ۸۴ درصد برآورد شده است. سهم مصرف آب بخش صنعت استان بیش از کشور است.

وی وسعت دشت ابهر را یک هزار و ۴۰ مترمربع و وسعت محدوده مطالعاتی را یک هزار و ۹۲۶ مترمربع عنوان کرد و گفت: از سال ۷۶ تا کنون میزان منابه آبی این دشت با کاهش مواجه بوده است. در وهله نخست باید این کاهش شدید را متوقف کنیم و سپس نسبت به بازگرداندن آن به وضعیت قبل اقدام کنیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان به برنامه های عملیاتی این شرکت برای مدیریت بجران آب در استان اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود شرایط دشت ابهر یکی از مهم ترین برنامه هایی است که به تایید و تصویب وزارت نیرو نیز رسیده که در استان پیگیری خواهد شد.