طرح صادرات منابع انسانی در اردبیل اجرا شود

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات منابع انسانی در قالب نیروهای مهاجر است، تأکید کرد: در خود استان اردبیل با توجه به مرزی بودن میتوان این طرح را به اجرا درآورد.
وی تصریح کرد: به ویژه این طرح میتواند برای نیروهای آموزش دیده فنی عملیاتی شده و زمینه اشتغال جوانان در کشورهای همسایه را فراهم سازد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: امروز ما در برههای از تاریخ واقع شدهایم که کشورها به سمت جهانی شدن پیش میروند.
وی افزود: بیشک در چنین وضعیتی مدیریت منابع انسانی نیز متأثر از این موضوع است؛ چراکه جهانی شدن به منزله نگاه صرف به مرزهای کشورها نیست و در مدیریت منابع انسانی نیز تأثیرگذار است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در فضای حاکم لازم است از تمامی ظرفیتها برای توسعه استفاده کرد.
به گفته فیضی در وضعیت فعلی یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان موضوع بیکاری جوانان به ویژه جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی است.
وی افزود: در این راستا هر طرح عملیاتی مورد حمایت است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی استان نیز تمامی توان خود را برای عملیاتی کردن آن به کار گیرند.
