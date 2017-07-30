۱۲۳ هزار و ۷۱۰ تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد

حضرت قلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال پیشبینی میشود، حدود ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی در خرید گندم پیشبینی میشود.
حیدری بابیان اینکه تاکنون ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از مطالبات گندم کاران پرداختشده است و نزدیک به ۱۰۳ میلیارد تومان از مطالبات باقیمانده است، افزود: هر کیلوگرم گندم با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد ۱۳ هزار ریال خریداری میشود.
وی بابیان اینکه تاکنون یک هزار و ۴۰۱ تُن کلزا نیز از کشاورزان استان خریداریشده است، افزود: همچنین پیشبینی میشود امسال دو هزار تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه تمام مطالبات کلزاکاران تاکنون پرداختشده است، اظهار داشت: تمام مطالبات کلزاکاران معادل سه میلیارد تومان تاکنون پرداختشده است.
وی افزود: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا با ناخالصی ۲ درصد و رطوبت ۱۰ درصد، مبلغ ۲۷۸۳۰ ریال است و تا حداکثر ۱۰ درصد ناخالصی و حداکثر ۲۰ درصد رطوبت خریداری میشود.
حیدری تصریح کرد: امسال به دلیل سرمازدگی و خشکسالی پیشبینی میشود خرید غلات گندم، جو و کلزا از کشاورزان نسبت به سال گذشته یکسوم کاهش داشته باشد.
