هوای زنجان خنک می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان زنجان از امروز تا اواسط هفته خنک می شود.

یاغموری با با بیان اینکه در۲۴ ساعت گذشته شهرماهنشان و طارم دراستان زنجان با دمای بیش از ۴۱ و ۴۲ درجه گرمترین شهراستان ثبت شد، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ماهنشان با ۴۱ درجه و خیر آباد با ۱۲ درجه بالای صفر گرم ترین و خنک ترین شهر و ایستگاه این استان بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از امروز از شدت گرمای هوای استان زنجان کاسته شده و هوای استان زنجان طی چند روز آینده خنک می شود، افزود: دمای فعلی شهر زنجان نیز ۲۰ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه خنک شده است.

یاغموری تصریح کرد: دما در استان زنجان ۳تا ۵ درجه ای کاهش می یابد وهوا هم صاف همراه با وزش باد شدید خواهدبود.