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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان خنک می شود

هوای زنجان خنک می شود

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان از خنک شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد  یاغموری در گفتگو با خبرنگار  مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره  کرد و افزود: دمای هوای استان زنجان از امروز تا اواسط هفته خنک می شود. 

یاغموری با با بیان اینکه  در۲۴ ساعت گذشته شهرماهنشان و طارم دراستان زنجان با دمای بیش از ۴۱ و ۴۲ درجه گرمترین شهراستان ثبت شد، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ماهنشان با ۴۱ درجه و خیر آباد با ۱۲ درجه بالای صفر گرم ترین و خنک ترین شهر و ایستگاه این استان بود. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از امروز از شدت گرمای هوای استان زنجان کاسته شده و هوای استان زنجان طی چند روز آینده خنک می شود، افزود: دمای فعلی شهر زنجان نیز ۲۰ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه خنک شده است. 

یاغموری تصریح کرد: دما در استان زنجان ۳تا ۵ درجه ای کاهش  می یابد وهوا هم صاف همراه با وزش باد شدید خواهدبود.

کد مطلب 4044755

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