خبرگزاری مهر، گروه استانها – بهنام عبداللهی: وقتی به مسجد «آیتالله میرزا محمود دوزدوزانی» میرسم، بچهها را میبینم که خستگی از چشمانشان پیداست. وقتی پرس و جو میکنم میفهمم که فقط چند دقیقه پیش از اردوی یک روزهشان برگشتند و دارند نفسی تازه میکنند تا سر جلسه قرائت قران حضور یابند. اینطور که پیداست هر هفته برنامه اردو دارند و امروز هم دقیقا همان روز است.
چند قدمی که در مسجد پیش میروم استاد بچهها را میبینم که زیر بنر «دارالقرآن حضرت امام حسین بن علی» نشسته و با بچهها گپ میزند. انگار نه انگار که خسته شده باشد. طبیعتا این انرژی مثبت بین بچهها هم پخش میشود و لبخند بر لبان آنها نیز مینشیند.
وقتی عشق ریشه میدواند
از هر سن و سالی هست. از کودکان ۴-۵ ساله تا نوجوانان ۱۸ ساله. اما همه خودشان را علیرغم اینکه تواناییهای متفاوتی دارند در یک سطح و اندازه میدانند و شاید همین دلیل بزرگی است برای اینکه بیشتر از یک همکلاسی با هم دوست قرآنی باشند.
هنوز دقایقی تا شروع جلسه مانده به همین خاطر سراغ مسئول دارالقران و مربی بچهها میروم عادل مهدوی، مدیر داراقرآن حسین ابن علی میگوید: این موسسه قرآنی از سال ۷۳ تاسیس شده و با تدرس اساتیدی که خودشان پرورش یافته این مجموعه بودهاند فعالیتش را ادامه داده و از سال ۹۱ نیز بنده به عنوان مدیر این مجموعه در خدمت دوستان هستم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد: در طول هفته دقیقا ۲۵ کلاس برگزار میکنیم که تقریبا برای هر روز ۳ الی ۵ کلاس داریم. اغلب فعالیتمان در زمینه قرائت قرآن است.
مهدوی درباره اینکه بچهها علیغم اینکه تازه از اردو برگشتهاند اما باز مشتاق حضور در کلاس قرآن هستند، تشریح میکند: عشق و علاقهای که در جان بچهها ریشه دوانده باعث میشود خستگی را به جان بخرند و سر جلسه حضور یابند.
وی میافزاید: ما اعتقاد داریم که آیات قرآنی نوری هستند از جانب خداوند متعال و قطعا میتوان گفت این نور اکنون بر خون و استخوان بچهها میتابد که آنها هرگز راضی نیستند قرآن خواندن را بیخیال شوند.
هیچگونه حمایتی از جوامع قرآنی نمیشود
وی در ادامه درباره خصوصیات مدرس و موسسه خوب قرآنی عنوان میکند: نهتنها مدرس قرآنی بلکه تمامی افرادی که با بچهها سر و کار دارند باید ابتدا حسن نام و سپس حسن خلق داشته باشند. باید از پیامبرمان الگو بگیریم که چگونه با شخصیت بزرگشان صرفا برای شادی کودکان یتیمان حتی حاضر بودند به آنها سواری بدهند.
مدیر این موسسه قرآنی همچنین درباره کمتر پرداختن کودکان و نوجوانان زمان حاضر به قرآن تاکید میکند: ما هم لذتهای کذایی داریم و هم لذتهای معنوی مثل قرآن. متاسفانه لذتهای کذایی آنقدر تبلیغ شدهاند و تمام امکانات برایشان فراهم شده که بچهها بیشتر به سمتشان میروند.
وی ادامه میدهد: متاسفانه مسئولان فرهنگی کشور یا استان ما هیچگونه حمایتی از جوامع قرآنی انجام نمیدهند و اگر در این راه هزینه و تبلیغ نشود ممکن است در آینده تعداد بچههای علاقهمند به قرآن کمتر نیز بشود و این تهدیدی برای کشور اسلامی ماست.
وی با بیان اینکه تمام مزخرفات دنیا میتواند در وسیله کوچکی به نام گوشی موبایل جمع شود، میگوید: اما این فناوریها میتوانند برعکس عمل کنند و به سمت تعالی ما را پیش ببرند. مثلا در گذشته گوش دادن به تلاوت یک استاد با ضبط صوت مشکلات زیادی داشت ولی اکنون به راحتی میتوان هرکجا که اراده کرد صوت مورد نظر را گوش داد.
مهدوی در پایان خطاب به خانوادهها بیان میکند: برای اینکه در آینده جامعهای توام با فرهنگ دینی داشته باشیم باید امروز خانوادهها تا میتوانند فرزندان خود را به سمت کلاسهای قرآنی تشویق کنند.
گلایه از مسابقات دانشآموزی
عرفان جاویدی ۱۵ساله است و میگوید که ۵ سال است فعالیت قرآنی خود را آغاز کرده است. او همچنین دارای ۱۰ مقام استانی و ۲ مقام کشوری در این حوزه است. او توضیح میدهد: یادم میآید که وقتی بچه بودم پدرم مرا با خودش به هیئتهای عزاداری میبرد و همین در کنار تشویقهای خانواده و دوستانم باعث شد که به سمت فعالیت قرانی روی بیاورم.
عرفان درباره اینکه کدام رشته قرآنی میتواند برای هم سن و سالانش مفیدتر واقع شود، شرح میدهد: در انتخاب رشتهها اولا علاقه مهم است و دوما جنس توانایی ذهن ما. برای برخیها حفظ قرآن سخت بنظر میآید و طبیعتا برای عدهای دیگر قرائت آن.
این نوجوان فعال قرآنی درباره حضور خود در مسابقات اعلام میکند: مسابقات نمیتوانند برای پیشرفت فرد موثر واقع شوند اما میتوانند وسیله خوبی برای سنجش تواناییها باشند.
عرفان رتبه دوم مسابقات دانش آموزی را در رشته قرائت قرآن کسب کرده اما میگوید: در مسابقات دانشآموزی بر خلاف عنوان مسابقات اهمیت و احترام زیادی برای دانشآموزان قائل نمیشوند.
او در پایان صحبتهای خود برای خانوادهها توصیه میکند: خانوادهها باید از ابتدا توجه کنند که میخواهند فرزندشان در چه مسیری رشد یابد و سپس او را در همین مسیر تشویق کنند و بنظر من رشتههای قرآنی به دلیل تاثیرگذاریشان بر شخصیت کودک یا نوجوان میتوانند بهترین گزینه باشند.
تاثیر مثبت بر شخصیت، پاداش فعالیت قرآنی
طبق گفته استاد کلاس، وحید حسن زاده نیز جزو بهترینهای قرائت قرآن در بین هم سن و سالان خود است. وحید در گفتگویی با خبرنگار مهر میگوید که ۱۸ سال دارد و از ۱۲سالگی فعالیت خود را شروع کرده است.
وحید معتقد است: خانوادهها در حد چشمگیری نمیتوانند در فرزند خود علاقه ایجاد کنند و این خود فرزند است که علاقه پیدا میکند و سپس خانواده میتوانند با فعالیت او موافق یا مخالف باشند.
او همچنین اظهار میکند: هیچوقت بخاطر برنده شدن در مسابقات قرآن خواندن را شروع نکردهام و معتقدم تاثیر مثبتی که قرآن در شکلگیری شخصیت انسان دارد بهترین پاداش برای فعالیت و تلاش ماست.
عرفان خطاب به نوجوانانی که میگویند رشتههای قرآنی بسیار سخت هستند بیان میکند: شاید اول هرکاری سخت باشند اما انسان اگر اراده کند بیشک به هدف خود خواهد رسید. و در ضمن قرآن برخلاف هر کاری اصلا هم سخت نیست!
وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم خستگی اردو باز هم سر جلسه حضور یافته عنوان میکند: اگر عشق و علاقه از درون قلب انسان نشات بگیرد، سختترین شرایط نیز برای فعالیت آسان جلوه خواهند کرد.
در واقع میتوان به جرات ادعا کرد که یک کلاس زمانی مفید واقع میشود که کلاس نباشد! یعنی جوی که در کلاسهای مدرسه حاکم است نباشد و جای آن را فضایی دوستانه و محبتآمیز بگیرد.
کاری که در این موسسه قرآنی انجام میشود دقیقا همان چیزی است که باید الگوی دیگر موسسات فرهنگی قرار بگیرد. یعنی شکستن فضای خشک و خشن و حاکم کردن فضایی نرم و دوستانه. تدریس مباحثی مهم و جدی با شوخی و طنر و تفریح.
اردویی که فکر میکردیم باعث میشود بچهها خسته شوند و سر جلسه حضور نیابند، برعکس عمل میکند و انرژی بچهها را برای ادامه راه بیشتر میکند. و همین دلیل خوبی است که دیگر موسسات قرآنی نیز برگزاری اردوهای قرآنی و تفریحی را در برنامه خود جای دهند.
